​Губерниев оценил шансы в паре Англия – Украина

В субботу вечером последний билет в полуфинал Евро-2020 в Риме будут разыгрывать сборные Англии и Украины. Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы команд в этой дуэли.

«И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая», - оценил шансы Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что в России большинство людей будет поддерживать украинскую сборную. Комментатор назвал украинцев братским народом и пожелал команде Андрея Шевченко удачи.

Матч Англия – Украина начнётся в десять часов вечера по московскому времени.