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​Губерниев оценил шансы в паре Англия – Украина

03 Июля 2021, 17:28,

В субботу вечером последний билет в полуфинал Евро-2020 в Риме будут разыгрывать сборные Англии и Украины. Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы команд в этой дуэли.

«И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая», - оценил шансы Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Губерниев отметил, что в России большинство людей будет поддерживать украинскую сборную. Комментатор назвал украинцев братским народом и пожелал команде Андрея Шевченко удачи.

Матч Англия – Украина начнётся в десять часов вечера по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, Дмитрий Губерниев
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