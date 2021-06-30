Украина стала ориентиром для России

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30 Июня 2021, 18:00,
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Сборная Украина пробилась в четвертьфинал Евро, одолев шведов. Это сюрпризом не стало. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает украинцев с российской командой.
Сборная Украины вышла в четвертьфинал, и не говорите, что мы вас не предупреждали! Ещё после матча с голландцами я предположил, что подопечные Андрея Шевченко могут повторить путь валлийцев на прошлом Евро. Сейчас, конечно, это выглядит слишком оптимистично, отыграть англичан будет почти нереально. Тем не менее попадание в восьмерку сильнейших – отличный результат. Это успех, которым можно гордиться. А нам в России остаётся только смотреть и учиться.
Украинская сборная действительно становится ориентиром для российской команды. Дело не в самом результате, но он стал отражением тенденции. Чемпионаты России и Украины довольно слабые – это доказано на примере еврокубков. Собирая команду из внутренних кадров, очень сложно создать сильную сборную. Эти футболисты могут быть скорее помощниками для лидеров, которые должны выступать в сильнейших лигах. В матче со шведами «англичане» Зинченко и Ярмоленко на пару записали на свой счёт 3 результативных очка.
Вы скажете, что Малиновский приехал из Италии и ничего не показывает. Верно, но дело в том, что он был «одним из». Для России Миранчук и Головин были главными надеждами, а без них никакого плана В. У украинцев же выбор больше – есть взаимозаменяемость лидеров. Не получилось у одного – есть кто-то другой.
Евро-2020 наглядно показывает, что для сильной сборной нужны легионеры. Такие, которые привыкли биться и бороться за место в составе. Даже Яремчук выглядит молодцом, хотя выступает в Бельгии. Просто ему надо там сражаться за место в составе. Наши же сборники не привыкли к конкуренции – лимит заставляет их выпускать на поле.
В матче 1/8 умение биться у украинцев проявилось нагляднее всего. Вырвать победу на 120-й минуте – это характер надо иметь. К сожалению, у россиян его мы не видели вовсе. Дважды на Евро сборная Черчесова рассыпалась, и это было продолжение тенденции. Россияне катастрофически не умеют отыгрываться, показывать волю к победе. Это чисто тренерский вопрос.
Вообще Шевченко, конечно, усугубил ситуацию Черчесова. Известно, как в нашей стране ревностно относятся к Украине, и такой щелчок по носу может стоить грозного решения в отношении будущего Черчесова. Тем не менее сама смена тренера ничего автоматически не решит. Нашим футболистам надо выходить из зоны комфорта и сражаться за места в составе. Пример Украины и той же Дании показал, насколько это важно.
Андрей Центров
Нужно ли нам равняться на Украину?
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная Англии, Сборная Украины
Это полный бред равняться на тех ,кому в большей части повезло .И почему то забывают ,что шведы играли в меньшинстве и эта команда самая возрастная ,не получилось дотянуть .А если и равняться ,то на команды у которых игра выстроена ближе к идеалу ,так ШО пример украины неуместен от слова ВООБЩЕ )
Минимальная зарплата на 1 января 2021 года в Украине 212 долларов,в России 173.В Украине за сутки выявленно 581 случай ковида и 14 смертей,в России 21042 и 669 соответственно.Так кто на кого равняться должен?)
Однако,по телевизору,упорно вешают,что в Украине у власти фашисты.Чой то не похоже,сумневаюсь я.)
Ой ля. Вот это эксперт, вот это журналист-анализатор! Украина же в группе набрала не 3 очка да? Плюс-минус так же мусорно как наши и играла. Вчера даже в большинстве абсолютным фаворитом не выглядела.
Уважаемая администрация, удалите или забаньте мой профиль - не хочу скатываться на оскорбления, но устал читать вот эту вот позорную х***ю, просто испанский стыд, всего доброго.
Какое глубокое умозаключение автора :)
Вчера комментатор ещё раз подчеркнул, что на этом Евро сборная Украины - одна из самых МОЛОДЫХ ( по среднему возрасту ) команд, в то время как сборная Швеции - одна из самых ВОЗРАСТНЫХ. И в дополнительное время украинская команда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выглядела свежее своего соперника. Это к тому, что сборная России на этом Евро тоже была одной из самых ВОЗРАСТНЫХ команд и при Черчесове это уже тренд - иметь средний возраст ближе к 30-ку. Помимо того, что у Черчесова в наличии только одна "доисторическая" тактика при игре впереди - игра на "столба", в защите - "проходной двор", так ещё в концовках игры сборная физически "проседает" как раз из-за своего высокого среднего возраста. С этим тренером - не только "путь в никуда" в дальнейшем, с этим тренером - на ЧМ позор будет ещё хлеще, чем сейчас на Евро. Но в РФС - похоже - это всё - по "барабану"!((
Ну вот почему так происходит?
Почему мы постоянно смотрим на Украину? Следим за спортивными результатами,за Евровидением,за экономикой,студии собираем на федеральных каналах и обсуждаем Украину,деньги на которые идут из госбюджета,т.е. граждан... Даже крылатое выражени есть-что там у хохлов. Что это за болезненное явление такое?
Я вот абсолютно не слежу.Вернее,слежу,но без всякой зависти,злопыхательства и т.п.Назвать украинцев братьями мне совесть не позволяет,не имею на то морального права,после того,что сделали там мои соотечественники-ублюдки в 2014 году,назову украинцев соседями,хотя,это самый близкий нам народ.
Желаю украинцам успехов во всем,желаю стать полноправным членом Евросоюза,надеюсь,что рано или поздно мы возобновим взаимовыгодные и равноправные отношения,хотя,понимаю,такое не прощается,и братьями как прежде мы уже никогда не станем...
И ещё,безмерно уважаю их за неравнодушие и свободолюбие.Нам бы такие качества..
Золотые слова
Андрей, неужели вы хотите сказать, что модель существования под названием "Че там у хохлов?" и в самом деле реальна?
не слишком ли мелкий масштаб для Российской федерации? хотя, если посмотреть на все, что происходило в России, и с Россией, в последние несколько лет, можно с определенной долей уверенности сказать, что нынешняя российская сборная, Черчесов, Мутко и т.д. - это лишь один из срезов состояния общества и государства.
в унылой команде миллионеров, возглавляемой хамоватой посредственностью, довольно наглядно отражены и пафос на пустом месте, и увядающие понты, не столь давно еще расцветавшие буйным цветом на нефтедолларах и рублях, выручаемых за продажу других ресурсов.
но если абстрагироваться от "че там у хохлов?", то почему именно Украина должна являться примером для России в футболе? почему например не Венгрия или Япония, в которой выстроена прекрасная система подготовки детей, причем вовсе не за пафосные деньги, 2/3 которых к тому же могли бы быть спиж... ой, извините, освоены эффективными менеджерами?
у Украины полным-полно собственных проблем во всех сферах, включая и футбол. но, да, если говорить конкретно о сборных, то Шева и Тасотти сумели построить в целом неплохую команду, у которой есть свои плюсы (молодость и приличная игра на кураже) и минусы (часто психологически и физически нестабильна, что приводит к провальным матчам).
во время становления этой команды, я как-то не замечал ни особого пафоса, ни особой шумихи вокруг нее, тогда как в России буквально всюду лезла Единая ... партия.
подо все, что может принести хоть какие то политические дивиденды, так или иначе подводилась наспех сляпанная идея пластмасс-патриотизма. причем деньги не были проблемой - их было очень много и держаться никому было не нужно.
проблема была в другом - оказалось, что и умение играть хорошо, и тренировать, тоже перестало быть особой необходимостью. где-то еще помогал админресурс в виде влияния в УЕФА и ФИФА, где то еще по инерции выезжали на старом багаже, но рано или поздно это должно было закончиться.
на поле это видно с болезненной отчетливостью. на видео Дзюбы, к счастью ничего отчетливо не видно, но именно в Дзюбиных трусах и умещается сейчас весь пафос и та самая пресловутая скрепа тоже где то там же.
то есть, Украину в данном случае по-моему не нужно вовсе упоминать. проблема в другой плоскости.