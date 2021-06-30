Украина стала ориентиром для России

Сборная Украина пробилась в четвертьфинал Евро, одолев шведов. Это сюрпризом не стало. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает украинцев с российской командой.

Сборная Украины вышла в четвертьфинал, и не говорите, что мы вас не предупреждали! Ещё после матча с голландцами я предположил, что подопечные Андрея Шевченко могут повторить путь валлийцев на прошлом Евро. Сейчас, конечно, это выглядит слишком оптимистично, отыграть англичан будет почти нереально. Тем не менее попадание в восьмерку сильнейших – отличный результат. Это успех, которым можно гордиться. А нам в России остаётся только смотреть и учиться.

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Украинская сборная действительно становится ориентиром для российской команды. Дело не в самом результате, но он стал отражением тенденции. Чемпионаты России и Украины довольно слабые – это доказано на примере еврокубков. Собирая команду из внутренних кадров, очень сложно создать сильную сборную. Эти футболисты могут быть скорее помощниками для лидеров, которые должны выступать в сильнейших лигах. В матче со шведами «англичане» Зинченко и Ярмоленко на пару записали на свой счёт 3 результативных очка.

Вы скажете, что Малиновский приехал из Италии и ничего не показывает. Верно, но дело в том, что он был «одним из». Для России Миранчук и Головин были главными надеждами, а без них никакого плана В. У украинцев же выбор больше – есть взаимозаменяемость лидеров. Не получилось у одного – есть кто-то другой.

Евро-2020 наглядно показывает, что для сильной сборной нужны легионеры. Такие, которые привыкли биться и бороться за место в составе. Даже Яремчук выглядит молодцом, хотя выступает в Бельгии. Просто ему надо там сражаться за место в составе. Наши же сборники не привыкли к конкуренции – лимит заставляет их выпускать на поле.

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В матче 1/8 умение биться у украинцев проявилось нагляднее всего. Вырвать победу на 120-й минуте – это характер надо иметь. К сожалению, у россиян его мы не видели вовсе. Дважды на Евро сборная Черчесова рассыпалась, и это было продолжение тенденции. Россияне катастрофически не умеют отыгрываться, показывать волю к победе. Это чисто тренерский вопрос.

Вообще Шевченко, конечно, усугубил ситуацию Черчесова. Известно, как в нашей стране ревностно относятся к Украине, и такой щелчок по носу может стоить грозного решения в отношении будущего Черчесова. Тем не менее сама смена тренера ничего автоматически не решит. Нашим футболистам надо выходить из зоны комфорта и сражаться за места в составе. Пример Украины и той же Дании показал, насколько это важно.

Андрей Центров