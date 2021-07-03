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Президент УАФ: «Сборная Украины получит максимальные премиальные за Евро-2020»

03 Июля 2021, 13:44,

Игроки сборной Украины получат максимальные премиальные за выступление на чемпионате Европы - 2020. Об этом рассказал глава украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Они получат максимальные премиальные. Наши футболисты будут очень довольны. Надеюсь, этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков», - цитирует руководителя Football.ua.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко вышла в четвертьфинал континентального турнира. Сегодня, 3 июля, «жёлто-синие» встретятся с командой Англии. Поединок состоится в Риме, начало - 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Андрей Павелко
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