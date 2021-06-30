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​Шевченко: «Мы не должны бояться сборной Англии»

30 Июня 2021, 19:23,

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий по поводу предстоящего четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

«Я видел все три матча сборной Англии на групповом этапе. Матч с Германией не смотрел, потому что нам нужно было готовиться к игре со Швецией. Англии невероятно сложно забить, но их сила не должна нас пугать.

Это должно мотивировать нас, потому что в футболе, как и в жизни, возможно всё. Мы приложим все усилия, чтобы дать нашим болельщикам ещё больше поводов для радости», - рассказал Шевченко журналистам.

Матч Украина – Англия пройдёт 3 июля в Риме.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, Андрей Шевченко
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