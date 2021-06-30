​Шевченко: «Мы не должны бояться сборной Англии»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий по поводу предстоящего четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

«Я видел все три матча сборной Англии на групповом этапе. Матч с Германией не смотрел, потому что нам нужно было готовиться к игре со Швецией. Англии невероятно сложно забить, но их сила не должна нас пугать.

Это должно мотивировать нас, потому что в футболе, как и в жизни, возможно всё. Мы приложим все усилия, чтобы дать нашим болельщикам ещё больше поводов для радости», - рассказал Шевченко журналистам.

Матч Украина – Англия пройдёт 3 июля в Риме.