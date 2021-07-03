Зинченко: «Сборная Украины не собирается останавливаться»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от поединка против команды Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы - 2020.

«Играть в четвертьфинале - это уже серьезное достижение. Но мы не намерены останавливаться. В футболе все возможно, тем более будет только один матч», - поведал полузащитник в эфире передачи «Великий футбол».

Матч Украина - Англия пройдет сегодня, 3 июля, на «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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