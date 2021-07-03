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Украинская сказка завершилась разгромом: Англия раззабивалась и ворвалась в домашний полуфинал

03 Июля 2021, 23:51,

Теоретически сборная Украины могла провести четвертьфинал Евро в Санкт-Петербурге, но фактически она сыграла его в Риме.

Протокол игры  
Украина 0:4 Англия
    4' Кейн Гарри (0:1)
    46' Магуайр Гарри (0:2)
    50' Кейн Гарри (0:3)
    63' Хендерсон Джордан (0:4)
Бущан Георгий Караваев Александр Забарный Илья Кривцов Сергей   35' (Цыганков Виктор (   35') Матвиенко Николай Миколенко Виталий Шапаренко Николай Сидорчук Сергей   64' (Макаренко Евгений (   64') Зинченко Александр Ярмоленко Андрей Яремчук Роман
Запасные: Безус Роман Зубков Александр Трубин Анатолий Соболь Эдуард Судаков Георгий Марлос Ромеро Тымчик Александр Пятов Андрей Степаненко Тарас Довбик Артём
Пикфорд Джордан Уокер Кайл Стоунс Джон Магуайр Гарри Шоу Люк   65' (Беллингхем Джуд (   65') Райс Деклан   57' (Хендерсон Джордан (   57') Филлипс Кэлвин   65' (Триппьер Киран (   65') Санчо Джедон Маунт Мэйсон Стерлинг Рахим   65' (Рэшфорд Маркус (   65') Кейн Гарри   73' (Калверт-Льюин Доминик (   73')
Запасные: Грилиш Джек Чилуэлл Бен Фоден Фил Коди Конор Ремсдейл Аарон Джонстон Сэм Мингс Тайрон
03 июля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Для сборной Англии нынешний чемпионат Европы особенный. Все свои матчи на нём, кроме как раз четвертьфинала, она проводит у себя дома в Лондоне на «Уэмбли». Естественно, «родоначальники футбола» в такой ситуации должны очень сильно хотеть взять трофей, тем более что раньше англичане ни одного чемпионата Европы не выиграли, несмотря на топовый статус. А украинцы, в свою очередь, только сейчас первый раз вышли в плей-офф Евро и дальше в четвертьфинал. На них не давил высокий груз ответственности, потому что «жёлто-синие» и так уже подарили своей стране праздник. Но, конечно же, чем больше праздников, тем лучше.

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Англичане, в отличие от матча 1/8 финала против Германии, не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счёт быстро. Уже на четвёртой минуте Стерлинг перехитрил оборону соперника разрезающим левополуфланговым пасом на ход Кейну, который в падении поразил створ (0:1). Дальше шла позиционная игра. Надо отдать должное украинцам – они не тушевались и старались противостоять оппоненту на равных. Был весьма тревожный для номинальных гостей удар Яремчука с левой стороны – Пикфорд справился. В рамке других ворот пришлось работать Бущану, отразившему мощный выстрел Райса. В конце тайма украинцы добавили в атакующих действиях, но Уокер заблокировал удар Зинченко, а Шапаренко с дальней дистанции попал чуть правее створа.

Если бы минимальный счёт оставался таковым долго, то украинцы сохраняли бы интригу. Однако нерасторопность в центре защиты на британских стандартах обернулась для «жовто-блакитных» настоящим кошмаром. Может, так повлияла замена Кривцова на Цыганкова ещй в первом тайме из-за травмы. Не успела пройти первая минута второго тайма, как Магуайр замкнул головой подачу Шоу слева со штрафного (0:2). Через четыре минуты навес с игры от всё того же Шоу превратился в ассист для Кейна (0:3). На этом исход стал ясен с вероятностью в девяносто девять процентом. По истечении часа игры Бущан парировал дальний выстрел Кейна, а вот очередной английский кросс опять оказался голевым пасом: Мейсон навесил с правофлангового углового, и Хендерсон вторым этажом довёл цифры на табло до формата 0:4.

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Британцы контролировали мяч в своё удовольствие, а у сборной Украины оформилась локальная задача стать первой командой, которая забьёт в ворота Англии на этом турнире. В одном эпизоде Пикфорд сам попытался помочь украинцам, невнятно сыграв на выходе, но после этого Яремчук попал в соперника. На 74-й минуте дальнюю пушку зарядил Макаренко – Пикфорд отбил кулаками. Был у команды Андрея Шевченко и длительный отрезок владения мячом, но без дивидендов.

Сборная Англии одержала весьма убедительную победу и выбила с турнира последнюю сборную, занявшую в своей группе третье место. В полуфинале «Три льва» примут на «Уэмбли» Данию, которой проиграли в минувшем октябре на этом стадионе в рамках Лиги наций со счётом 0:1. Украинцы же, несмотря на разгром, покидают Евро-2020 с гордо поднятой головой. Попасть в восьмёрку лучших команд континента дорогого стоит. Вот сборная России, например, заняла условную 19-ю строчку, учитывая, что она стала лучшей командой среди занявших четвёртые места в группах.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Англии, Сборная Украины, евро-2020
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Комментарии (1)
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1
sedon
04 Июля 2021, 00:18

Вполне ожидаемый результат, отражающий соотношение сил.
Сборная Украина, конечно, не так безнадежна, как сборная России, но, по сути, не провела ни одного сильного матча, только отдельные удачные эпизоды. Провалила группу и вышла в плей-офф всего с 3 очками благодаря сборной Швеции, которая подарила ей 2-й шанс. Украина и Швеция - команды одного уровня, была равная игра, которая должна была дойти до пенальти, но за счет травмы Беседина получили преимущество и смогли вырвать победу на последней минуте.
Ну а сборная Англии сильнее Украины на 2 головы, так что все по делу.
1/4 - более чем хороший результат с огромной долей везения.
Ну а Англии безумно повезло со слабыми соперниками в плей-офф, открыт путь к финалу.
Вряд ли Дания сможет с ней пободаться, особенно учитывая, что полуфинал и финал будут в Англии.

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