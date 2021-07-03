Украинская сказка завершилась разгромом: Англия раззабивалась и ворвалась в домашний полуфинал

Теоретически сборная Украины могла провести четвертьфинал Евро в Санкт-Петербурге, но фактически она сыграла его в Риме.

Для сборной Англии нынешний чемпионат Европы особенный. Все свои матчи на нём, кроме как раз четвертьфинала, она проводит у себя дома в Лондоне на «Уэмбли». Естественно, «родоначальники футбола» в такой ситуации должны очень сильно хотеть взять трофей, тем более что раньше англичане ни одного чемпионата Европы не выиграли, несмотря на топовый статус. А украинцы, в свою очередь, только сейчас первый раз вышли в плей-офф Евро и дальше в четвертьфинал. На них не давил высокий груз ответственности, потому что «жёлто-синие» и так уже подарили своей стране праздник. Но, конечно же, чем больше праздников, тем лучше.

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Англичане, в отличие от матча 1/8 финала против Германии, не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счёт быстро. Уже на четвёртой минуте Стерлинг перехитрил оборону соперника разрезающим левополуфланговым пасом на ход Кейну, который в падении поразил створ (0:1). Дальше шла позиционная игра. Надо отдать должное украинцам – они не тушевались и старались противостоять оппоненту на равных. Был весьма тревожный для номинальных гостей удар Яремчука с левой стороны – Пикфорд справился. В рамке других ворот пришлось работать Бущану, отразившему мощный выстрел Райса. В конце тайма украинцы добавили в атакующих действиях, но Уокер заблокировал удар Зинченко, а Шапаренко с дальней дистанции попал чуть правее створа.

Если бы минимальный счёт оставался таковым долго, то украинцы сохраняли бы интригу. Однако нерасторопность в центре защиты на британских стандартах обернулась для «жовто-блакитных» настоящим кошмаром. Может, так повлияла замена Кривцова на Цыганкова ещй в первом тайме из-за травмы. Не успела пройти первая минута второго тайма, как Магуайр замкнул головой подачу Шоу слева со штрафного (0:2). Через четыре минуты навес с игры от всё того же Шоу превратился в ассист для Кейна (0:3). На этом исход стал ясен с вероятностью в девяносто девять процентом. По истечении часа игры Бущан парировал дальний выстрел Кейна, а вот очередной английский кросс опять оказался голевым пасом: Мейсон навесил с правофлангового углового, и Хендерсон вторым этажом довёл цифры на табло до формата 0:4.

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Британцы контролировали мяч в своё удовольствие, а у сборной Украины оформилась локальная задача стать первой командой, которая забьёт в ворота Англии на этом турнире. В одном эпизоде Пикфорд сам попытался помочь украинцам, невнятно сыграв на выходе, но после этого Яремчук попал в соперника. На 74-й минуте дальнюю пушку зарядил Макаренко – Пикфорд отбил кулаками. Был у команды Андрея Шевченко и длительный отрезок владения мячом, но без дивидендов.

Сборная Англии одержала весьма убедительную победу и выбила с турнира последнюю сборную, занявшую в своей группе третье место. В полуфинале «Три льва» примут на «Уэмбли» Данию, которой проиграли в минувшем октябре на этом стадионе в рамках Лиги наций со счётом 0:1. Украинцы же, несмотря на разгром, покидают Евро-2020 с гордо поднятой головой. Попасть в восьмёрку лучших команд континента дорогого стоит. Вот сборная России, например, заняла условную 19-ю строчку, учитывая, что она стала лучшей командой среди занявших четвёртые места в группах.

Кирилл Иванцов