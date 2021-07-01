Масалитин: Из оставшихся на Евро команд симпатизирую Бельгии и Дании

Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями от четвертьфиналов чемпионата Европы.

- Какие четвертьфинальные пары чемпионата Европы вам наиболее интересны?

- Самая интересная пара - Бельгия - Италия. Потом идет Чехия - Дания. Эти команды показывают содержательный футбол, и за ними интересно смотреть. В матче Бельгия - Италия нет фаворитов. Если будет играть де Брёйне, атакующая линия бельгийцев будет очень солидно выглядеть. Если нет, все равно Бельгия станет играть в атакующий футбол, а итальянцы будут обороняться. Во второй паре то же самое. Датчане будут владеть инициативой, а чехи станут выжидать, прессинговать, давить, что они делали с голландцами.

- А матче англичан с украинцами какие расклады?

- И те, и другие будут играть от обороны и ждать ошибки соперника. Если англичане еще что-то попытаются сделать, то подопечные Шевченко только за счет стандартов могут решить судьбу матча. Англичане получили такой шанс пройти дальше, но все равно они будут играть закрыто.

- Еще одна пара: Швейцария – Испания. Что о ней думаете?

- Швейцарцам терять нечего. Они уже все показали и находятся в очень хорошем эмоциональном состоянии. Если не произойдет каких-то конфузов в виде удаления или потустороннего вмешательства, Испания здесь однозначный фаворит.

- Если дальше пройдет Швейцария – это будет сенсация?

- Я думаю, да. Швейцарцы и так прыгнули выше головы. Сумели спастись в матче с французами после проигрыша по ходу матча со счетом 1:3 и победить по пенальти. Они и так уже совершили подвиг. Но на первенстве Европы или мира всегда есть такая Золушка, которая потихоньку превращается в принцессу. Можно и сборную Дании сюда отнести. Она с каждой игрой становится все лучше и лучше. Она и в группе показывала неплохой футбол. В игре с нами датчане сумели это все перевести в голы. Потом в следующем матче они подтвердили, что играют в хороший футбол. У этой сборной хорошая реализация моментов.

- Вам не кажется, что чемпион Европы может выйти из пары Бельгия – Италия?

- Надо еще дойти до финала, потому что повылетало много фаворитов: и французы, и голландцы, и португальцы. То есть, команды, которые показывают атакующий футбол, могут нарваться на хорошую организацию обороны, получить контратаку и проиграть матч. Поэтому пока нельзя сказать, что на этом Евро превалирует оборона или атака.

- Что касается сборной Украины, вам не кажется, что она прыгнула выше головы?

- Украинцы воспользовались своим шансом. Они вышли из группы как лаки-лузеры. Затем выжидали, поймали шведов на контратаке и в конце додавили соперника, играя в большинстве. Молодцы. Украинцы играют в свой футбол, который показывают на протяжении нескольких десятилетий, практически ничего не меняя. Стараются прессинговать, играть в силовой манере, но больше играя на контратаках. У них пока это проходит.

- Вы сейчас симпатизируете какой-то сборной из оставшихся?

- На протяжении нескольких лет мне нравится, как играет Бельгия. Это поколение играет в контратакующий футбол, с обилием моментов и голов. И Дания то же самое. С каждой игрой она становится все лучше, забивает. Чехи тоже выжидали момент и дожали голландцев. На этом чемпионате футбол вообще непредсказуем.

- Может быть сенсационный победитель чемпионата?

- Да. Были уже примеры такого. Можно вспомнить Данию, которая заменила Югославию и выиграла чемпионат. Мы видим, что футбол непредсказуем. Команды могут играть с позиции силы, как датчане, которые в двух матчах по четыре мяча забивали. А вот итальянцы столкнулись с проблемой и ушли в дополнительное время. Кроме того, могут вмешаться такие факторы, как удаление, травмы. Все может случиться.

Елена Григорьевская

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