​Петкович: «Сборная Швейцарии хочет пройти Испанию»

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01 Июля 2021, 16:28,
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Сборная Швейцарии выбила Францию и теперь готовится к четвертьфиналу Евро-2020 против Испании, который пройдёт 2 июля. На пресс-конференции рулевой альпийцев Владимир Петкович подчеркнул высокие амбиции своей команды.
«Я не счастлив только от того, что мы добрались до четвертьфинала Евро-2020. Мы хотим выиграть следующий матч. Знаем, что против нас будет действовать одна из сильнейших сборных. Но мы постараемся добраться до полуфинала», - рассказал Петкович представителям СМИ.
Добавим, что в полуфинале победитель дуэли Швейцария – Испания сыграет с Бельгией или Италией.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Владимир Петкович