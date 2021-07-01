​Петкович: «Сборная Швейцарии хочет пройти Испанию»

Сборная Швейцарии выбила Францию и теперь готовится к четвертьфиналу Евро-2020 против Испании, который пройдёт 2 июля. На пресс-конференции рулевой альпийцев Владимир Петкович подчеркнул высокие амбиции своей команды.

«Я не счастлив только от того, что мы добрались до четвертьфинала Евро-2020. Мы хотим выиграть следующий матч. Знаем, что против нас будет действовать одна из сильнейших сборных. Но мы постараемся добраться до полуфинала», - рассказал Петкович представителям СМИ.

Добавим, что в полуфинале победитель дуэли Швейцария – Испания сыграет с Бельгией или Италией.