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Фройлер получил прямую красную карточку за фол на Морено

02 Июля 2021, 20:46,

Сегодня, 2 июля, в рамках четвертьфинала чемпионата Европы встречаются сборные Швейцарии и Испании.

На 77-й минут прямую красную карточку получил швейцарский полузащитник Ремо Фройлер, грубо влетевший в ноге Жерару Морено на своей половине поля.

На данный момент идёт 86-я минута встречи, счёт ничейный – 1:1. В самом начале матча мяч в свои ворота послал Закария, испанцы владели территориальным преимуществом, но своих дивидендов это не приносило. Швейцарцы не пали духом и подкараулили ошибку соперника, Фройлер подхватил мяч у чужой штрафной и выкатил передачу на Шакири, который с убойной позиции поразил чужие ворота.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Швейцарии, Ремо Фройлер
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