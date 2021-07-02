Фройлер получил прямую красную карточку за фол на Морено

Сегодня, 2 июля, в рамках четвертьфинала чемпионата Европы встречаются сборные Швейцарии и Испании.

На 77-й минут прямую красную карточку получил швейцарский полузащитник Ремо Фройлер, грубо влетевший в ноге Жерару Морено на своей половине поля.

На данный момент идёт 86-я минута встречи, счёт ничейный – 1:1. В самом начале матча мяч в свои ворота послал Закария, испанцы владели территориальным преимуществом, но своих дивидендов это не приносило. Швейцарцы не пали духом и подкараулили ошибку соперника, Фройлер подхватил мяч у чужой штрафной и выкатил передачу на Шакири, который с убойной позиции поразил чужие ворота.