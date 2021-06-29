Туктамышева отреагировала на вылет сборной Франции с Евро-2020

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на сенсационный вылет сборной Франции с чемпионата Европы - 2020. Подопечные Дидье Дешама не смогли одолеть швейцарцев в основное и дополнительное время (3:3), а в серии пенальти уступили из-за промаха нападающего Килиана Мбаппе (4:5).

«Как так...», - написала спортсменка в инстаграм-аккаунте, прикрепив флаг Франции.

В 1/4 финала турнира сборная Швейцарии сыграет против команды Испании. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 2 июля.

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