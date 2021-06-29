ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Туктамышева отреагировала на вылет сборной Франции с Евро-2020

29 Июня 2021, 09:34,

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на сенсационный вылет сборной Франции с чемпионата Европы - 2020. Подопечные Дидье Дешама не смогли одолеть швейцарцев в основное и дополнительное время (3:3), а в серии пенальти уступили из-за промаха нападающего Килиана Мбаппе (4:5).

«Как так...», - написала спортсменка в инстаграм-аккаунте, прикрепив флаг Франции.

В 1/4 финала турнира сборная Швейцарии сыграет против команды Испании. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 2 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Елизавета Туктамышева
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
29 Июня 2021, 09:38

ай.. надыть ышо веточку одну открыть: дедушка-ингерман отреагировал на вылет сб франции..
- как-то так.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020
Стало известно, сколько заработала сборная России на чемпионате Европы-2020
Ургант высмеял сборную России после разгрома от Дании
Ургант высмеял сборную России после разгрома от Дании
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду