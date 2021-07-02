Джемаили: «Италия - лучшая команда на Евро»

Бывший игрок сборной Швейцарии Блерим Джемаили считает, что Италия - лучшая команда на Евро, и объясняет, почему победа Швейцарии над Францией не удивила его.

35-летний футболист провел много лет своей карьеры в Италии, играя за «Торино», «Парму», «Наполи», «Дженоа» и «Болонью».

Италия уже обыграла швейцарцев на групповом этапе, но команды могут снова встретиться в полуфинале Евро-2020, если обыграют Бельгию и Испанию соответственно.

«Италия - лучшая команда турнира, она смогла выйти в четвертьфинал в отличие от многих других топ-сборных», - сказал полузащитник «Цюриха» в интервью La Gazzetta dello Sport.

«У них нет такой выдающейся десятки, как Франческо Тотти или Алессандро дель Пьеро, но все игроки выкладываются на полную. Они играют очень хорошо, и все благодаря Роберто Манчини».