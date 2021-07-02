ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Джемаили: «Италия - лучшая команда на Евро»

02 Июля 2021, 17:53,

Бывший игрок сборной Швейцарии Блерим Джемаили считает, что Италия - лучшая команда на Евро, и объясняет, почему победа Швейцарии над Францией не удивила его.  

35-летний футболист провел много лет своей карьеры в Италии, играя за «Торино», «Парму», «Наполи», «Дженоа» и «Болонью».  

Италия уже обыграла швейцарцев на групповом этапе, но команды могут снова встретиться в полуфинале Евро-2020, если обыграют Бельгию и Испанию соответственно. 

«Италия - лучшая команда турнира, она смогла выйти в четвертьфинал в отличие от многих других топ-сборных», - сказал полузащитник «Цюриха» в интервью La Gazzetta dello Sport. 

«У них нет такой выдающейся десятки, как Франческо Тотти или Алессандро дель Пьеро, но все игроки выкладываются на полную. Они играют очень хорошо, и все благодаря Роберто Манчини». 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Сборная Швейцарии, Блерим Джемаили
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»