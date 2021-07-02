Игрок «Туна» Джоналгич: «В отличие от французской команды, я считаю испанцев более опасными»

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02 Июля 2021, 18:06,
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Футболист «Туна» Омер Джоналгич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Испании.
Сборная Швейцарии вас удивила?
Игра швейцарской команды была невероятной, можно сказать, даже исторической. Я редко видел такую радость и эйфорию у прохожих на улицах.
Как вам сборная Испании?
В отличие от французской команды, я считаю испанцев более опасными и сильными. Они блистают своей доминирующей игрой, буквально выталкивают соперника к своим воротам, так было с Хорватией.
Какие ожидания от этой игры?
Я полагаю, что Испания будет одним из основных фаворитов, поэтому швейцарцы должны оставаться сплоченной командой и проявлять большой энтузиазм на поле. Для победы над Испанией команда Швейцарии должна совершить еще одну сенсацию.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Швейцарии, Омер Джоналгич