Игрок «Туна» Джоналгич: «В отличие от французской команды, я считаю испанцев более опасными»

Футболист «Туна» Омер Джоналгич в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Испании.

Сборная Швейцарии вас удивила?

Игра швейцарской команды была невероятной, можно сказать, даже исторической. Я редко видел такую радость и эйфорию у прохожих на улицах.

Как вам сборная Испании?

В отличие от французской команды, я считаю испанцев более опасными и сильными. Они блистают своей доминирующей игрой, буквально выталкивают соперника к своим воротам, так было с Хорватией.

Какие ожидания от этой игры?

Я полагаю, что Испания будет одним из основных фаворитов, поэтому швейцарцы должны оставаться сплоченной командой и проявлять большой энтузиазм на поле. Для победы над Испанией команда Швейцарии должна совершить еще одну сенсацию.

Сергей Румянцев

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