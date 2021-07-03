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Сорокин: «В УЕФА довольны уровнем проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

03 Июля 2021, 12:32,

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в УЕФА остались довольны уровнем проведения поединков континентального турнира.

«В УЕФА довольны уровнем проведения Евро в Санкт-Петербурге. Был ряд руководителей вчера, подтвердили, что все организовано на хорошем уровне», - рассказал Сорокин в интервью РИА Новости.

Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» прошли семь поединков чемпионата Европы-2020. Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч 1/4 финала между сборными Испании и Швейцарии. «Красная фурия» после ничьей в игровое время (1:1) победила в серии пенальти со счетом 3:1.

Сборная России сыграла на «Газпром Арене» два матча - с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0).

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Сорокин
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