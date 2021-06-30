Все четвертьфинальные пары и даты матчей

После завершения напряжённого матча между сборными Швеции и Украины в 1/8 финала чемпионата Европы определились все пары четвертьфиналистов.

Стадия 1/4 финала стартует в Санкт-Петербурге, где 2 июля в 19:00 начнется матч команд Швейцарии и Испании. Спустя три часа схлестнутся национальные сборные Бельгии и Италии. На следующий день в 19:00 сыграют между собой чехи и датчане. И завершится этот раунд битвой сборных Украины и Англии.

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