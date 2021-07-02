Испания заслужила полуфинал, но не финал

Сборная Испании с трудом прошла швейцарцев в четвертьфинале чемпионата Европы. Хотя подопечные Луиса Энрике выиграли лишь в серии пенальти, результат закономерный. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах встречи.

Сборная Швейцарии, которая так невзрачно провела групповой этап, своим выступлением в плей-офф многим запомнится. Подопечные Петковича проигрывали по ходу матчей и французам, и испанцам, но оба раза переводили встречи в овертайм, а там выстаивали до серии пенальти. В первом случае швейцарцы спаслись, уступая в счёте в два мяча, во втором – оборонялись в меньшинстве. Оба поединка были героическими для альпийцев, и за это надо отдать им должное. Тем не менее, будем честны, швейцарцы всё же не показали какой-то футбол. Да, была смелась, была самоотверженность, был характер, была мотивация, но этого мало для попадания в полуфинал. В целом вылет швейцарцев можно назвать логичным.

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Испанцы же неприятно удивили. Кажется, что подопечные Луиса Энрике после двух матчей, в которых они в общей сложности забили 10 голов, были уверены, что они легко продолжат свой подъём. Быстрый случайный гол только упрочил самоуверенность южан. Однако вместо того, чтобы добить соперника, испанцы вернулись к той игре, которую показывали в первых двух турах группового этапа, только ещё и перестали вовсе создавать моменты. Подопечные Луиса Энрике катали мяч, будто ожидая конца матча.

Собрались испанцы только в овертайме, когда имели несколько моментов, чтобы забить и вырвать победу. Можно похвалить подопечных Энрике за заключительные тридцать минут поединка, но даже этого не хватило для победы. В итоге все решила лотерея, и испанцам в этот раз повезло.

Честно говоря, почти нет сомнений, что испанцы завершат чемпионат Европы в следующем матче. Главная сила нынешней команды – это атака. Нападение у Луиса Энрике хорошее – там и много вариантов, и каждый из них довольно хороший. Проблема в том, что атакующая линия очень нестабильна. Испанцы могут выдать феерию, как это случилось в поединках со словаками и хорватами, а может случиться очередное перекатывание мяча без продвижения. Стабильности в завершающей стадии нет, а в полуфинале южане точно будут действовать против обороны, которая не предоставит много свободы и шансов.

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Отдельная проблема Луиса Энрике – это игра Мораты и Морено. Первый забил всего 2 гола, в том числе 1 с пенальти, а второй до сих пор не отличился ни разу. При этом у обоих уже накопилась целая россыпь промахов из выгодных ситуаций. И ладно бы они не забивали, но ведь и на команду толком не играет ни тот, ни другой.

С такой атакой испанцев могла бы спасти оборона, но и она барахлит. Хорваты неспроста забили три мяча. В матче со швейцарцами южане и вовсе сами себе привезли гол. Так что защита испанцев тоже не настолько надёжна, чтобы суметь выстоять и принести команде результат.

Сборная Испании находится в стадии перестройки. Ушли легенды в защите и сильные нападающие. Пока на их места пришли игроки, которые перспективные, но ещё не звёздные. На самом деле полуфинал – это прекрасный результат для нынешней испанской команды, но и максимальный. Попадать в финал этой дружине Луиса Энрике ещё слишком рано.

Андрей Центров