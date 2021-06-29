Пеле поддержал Мбаппе после незабитого пенальти Швейцарии

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29 Июня 2021, 09:29,
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Легенда футбола Пеле высказался в поддержку нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. В серии послематчевых пенальти против Швейцарии 22-летний форвард не реализовал пенальти. Французская команда из-за этого промаха вылета с Евро-2020.
«Выше голову, Мбаппе! Завтра новый день твоего приключения», - гласит сообщение бывшего нападающего сборной Бразилии в «Твиттере».
Напомним, что Франция вела по ходу встречи со счетом 3:1, однако в концовке швейцарцы совершили камбэк. Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу подопечных Владимира Петковича.
В четвертьфинале швейцарцы встретятся с испанцами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Килиан Мбаппе, Пеле