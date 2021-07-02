Кто пройдёт в полуфинал Евро-2020

Первая стадия плей-офф чемпионата Европы закончилась и принесла нам множество сюрпризов. Лишь матчи Испания – Хорватия и Франция –Швейцария демонстрируют, что нынешнее первенство Старого Света, без всяких сомнений, является одним из самых удивительных в истории. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассуждает о том, кто должен пройти в 1/2 финала Евро.

Швейцария – Испания

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Стадию 1/4 откроют швейцарцы и испанцы в Санкт-Петербурге. Если не смотреть на результаты этого Евро, то такая афиша покажется рядовой и ничем не примечательной, ведь испанцы на голову сильнее своих визави. Тем не менее результаты прошедших матчей этого первенства континента остались у нас в памяти. После удивительного камбэка Швейцарии в матче с французами можно поверить во всё: даже НЛО по сравнению с этим ничто. И ведь именно эта Швейцария, совершившая чудо, выйдет на поле против Испании, которая пока не отличается стабильностью. Швейцарцы победили «трёхцветных» так, что никто не может назвать это отскоком. Подопечные Владимира Петковича показали прекрасную игру при переходе из обороны в атаку, отличный прессинг, в нападении весь верх выигрывает набравший форму Сеферович, а швейцарские ворота уверенно защищает Ян Зоммер, который сумел в одиннадцатиметровой дуэли переиграть мировую звезду Киллиана Мбаппе. Испанцы же показывают очень зрелую игру в созидании, но никак не могут стабильно поражать ворота соперников. Испанцы в похожем на французский сценарии могли упустить путевку в 1/4, но всё же они тут. Скорее всего, «красная фурия» исправит ошибки и не станет расслабляться раньше времени. Списывать Швейцарию со счетов нельзя, особенно после камбэка в матче с Францией, но всё же чудеса редко повторяются. Не в пользу швейцарцев говорит и дисквалификация капитана Гранита Джаки, который был главным мотиватором команды. Ждём интересный футбол и отдаём предпочтение Испании с вероятностью 60 на 40.

Бельгия – Италия

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В этом матче сойдутся два фаворита всего турнира. Бельгийцы пока что выиграли все игры из возможных, но последний «блин оказался комом». В матче против Португалии бельгийцы были практически незаметны на поле, вся игра прошла под диктовку команды Фернанду Сантуша, но всё же Бельгии удалось победить. При практически пятикратном преимуществе по ударам Португалия упустила победу, не реализовав свои стопроцентные шансы. Бельгия играла прагматично, но как бы то ни было, это принесло результат. У Италии же возникли проблемы на стадии 1/8. Итальянцы не пропускали на протяжении 11 матчей, но австрийцы смогли распечатать ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянцы одержали победу лишь в дополнительное время, и стоит сказать, что это была совсем другая «Скуадра адзурра», нежели в группе. Скорее всего, матч между Бельгией и Италией окажется прагматичным, всё-таки цена ошибок уж слишком высока, однако назвать фаворита в нём сложно. Думаю, многие согласятся, что здесь шансы равны.

Чехия – Дания

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Вряд ли перед началом чемпионата Европы кто-то с уверенностью заявлял, что данные сборные окажутся в 1/4. Теперь же кто-то из них шагнёт уже в полуфинал. Датчане показывают одну из самых интересных игр среди всех сборных-участниц Евро. Банда Каспера Хьюлманда не садится в оборону, а уверенно идёт в натиск. Причём даже результат не останавливает скандинавских игроков, что доказывает результат матча датчан с Уэльсом: Дания добила своего соперника аж до 4:0. Чехия же является командой-открытием этого Евро. На стадии 1/8 Чехия по делу отправила домой одного из фаворитов всего турнира – сборную Нидерландов. Прежде всего, чехи здорово обороняются, что помогает им качественно играть на контратаках. Обратил на себя внимание многих топ-клубов лучший бомбардир чехов Патрик Шик – он вообще забил четыре гола из пяти общекомандных. Но всё же в этой встрече Дания смотрится предпочтительнее, команда Хьюлманда умеет вскрывать плотную оборону и играть первым номером, поэтому отстоять на ноль чехам будет крайне сложно, а забить в ворота датчан и подавно. Склоняюсь к тому, что в полуфинале мы увидим сборную Дании, но оформить этот выход без борьбы не получится.

Украина – Англия

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Интересной вывеской завершится стадия 1/4 финала. Украинцы еле-еле вышли из группы, а в 1/8 в овертайме обыграли сборную Швеции. При этом Украина показывает весьма интересный и качественный футбол, который нравится экспертам и болельщикам. Англичане же имеют самый дорогой состав, и их цель, безусловно, победа на первенстве Старого Света. Англия показывает очень прагматичный и, как многие считают, скучный футбол. Но всё-таки такая тактика Гарета Саутгейта даёт результат: Англия не пропустила ещё ни одного мяча на этом турнире. Украине будет крайне сложно взломать оборону англичан, к тому же защита жёлто-синих не блещет: Украина пропустила в каждом из матчей этого Евро. Такие результаты, как в матче Франция – Швейцария, дают нам повод верить во всё, но уровень игры англичан гораздо выше. Поэтому в этой встрече отдаю преимущество сборной «трёх львов». Андрей Шевченко наверняка настроит команду на бой, но класс игроков англичан скажется на результате.

Николай Алексеев