Швейцария - Испания: где смотреть прямую трансляцию онлайн

На Евро-2020 приходит время главных матчей. Первый полуфиналист турнира определится после матча Швейцария - Испания. Обе команды прибавляют по ходу чемпионата и в прошлом раунде провели напряженные 120 минут, после чего праздновали победу. Первые забили чемпионам мира сразу три гола и выбросили их с Евро, а испанцы в овертайме дожали Хорватию (5:3). Считается, что у Испании получше шансы. Проверим расклады в 19:00 во время телеэфира на каналах: Первый, «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ» и «Казспорт». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».