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Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020

02 Июля 2021, 21:44,

Сборная Испании сыграла против Швейцарии – Санкт-Петербург принял четвертьфинал Евро-2020.

Протокол игры  
Швейцария

1:1

пен. (1:3)

 Испания
    8' Закария Денис (0:1)
(1:1) Шакири Джердан 68'    
Зоммер Янн Эльведи Нико Аканджи Мануэль Родригес Рикардо Видмер Сильван   67'   100' (Мбабу Кевин (   100') Закария Денис   101' (Шёр Фабиан (   101') Фройлер Ремо   78' Цубер Стивен   90' (Фасснахт Кристиан (   90') Шакири Джердан   82' (Гавранович Марио (   82'   120') Эмболо Брель   23' (Варгас Рубен (   23') Сеферович Харис   82' (Соу Джибриль (   82')
Запасные: Джюмарт Эрай Мвого Ивон Фернандес Эдимилсон Лотомба Жордан Бенито Лорис Кобель Грегор
Унай Симон Аспиликуэта Сесар Лапорт Эмерик   90' Торрес Пау II   113' (Алькантара Тьяго (   113') Альба Жорди Коке Хорхе   90' (Льоренте Маркос (   90') Бускетс Серхио Гонсалес Педро   119' (Родри Эрнандес (   119') Торрес Ферран   91' (Оярсабаль Микель (   91') Мората Альваро   55' (Морено Херард (   55') Сарабия Пабло   46' (Ольмо Дани (   46')
Запасные: Санчес Роберт Гарсия Эрик Гайя Хосе Де Хеа Давид Льоренте Диего Траоре Адама
02 июля. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Вроде бы радостно за швейцарцев, проявивших невероятную силу воли, героически вытащивших матч с французами и победивших в серии пенальти, но только представьте, какой праздник мог получить Санкт-Петербург: Франция – Испания. Афиша, достойная финала хоть чемпионата мира, хоть чемпионата Европы. Но не судьба. В итоге последний матч Евро-2020 в северной столице России звучал чуть тише: Швейцария – Испания.

Обе команды четыре дня назад выдали триллеры по 120 со счётом 3:3 в основное время. Швейцарцам ещё пришлось бить пенальти, испанцы обошлись без дополнительной нагрузки. Но сил обе сборные оставили невероятное количество, поэтому очный матч в Санкт-Петербурге начался ожидаемо медленно. Также ожидаемо испанцы мяч забрали под контроль, также ожидаемо швейцарцы этому не противились.

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Как оказалось, очень зря. Уже на восьмой минуте «красная фурия» праздновала забитый гол, который быстро переквалифицировали в автогол. Коке навесил с правого корнера далеко на линию штрафной площади, Альба приложился слёту, а Зоммер вроде и видел момент удара, но мяч задел ногу Закарии и ушел в противоход вратарю под левую штангу – 0:1. Испанцы продолжили давить, хотя делали это куда спокойнее. Робкие угрозы приносили только стандарты – очередной навес Коке от угла поля в удар преобразовал Сесар Аспиликуэта, однако парировал удар Зоммер, да и Майкл Оливер углядел фол в атаке.

Вторая половина встречи началась с замены у испанцев (вместо Сарабии вышел Ольмо) и изменения расстановки сил. Швейцарцы сразу же получили инициативу в свои ноги, начав создавать моменты. Там и Шакири крутил от угла поля в ворота, но попал в сетку с внешней стороны. И Закария пытался исправиться, замыкая кросс Рикардо Родригеса с левого края, но мяч после его удара проскакал мимо штанги.  Потом ещё и Стивен Цубер с помощью партнёра устроил отличный проход по флангу и завершил его чётким ударом, но мяч опять прошёл мимо створа.

Embed from Getty Images

Швейцарцы давили слишком серьёзно и это обязано было вылиться в гол. Тут ещё и испанцы помогли, устроив в обороне что-то коллективное бессознательное. Пау Торрес неудачно мяч вынес, Бускетс проиграл борьбу в центре поля, а потом ещё и тот же Торрес умудрился сыграть на Фройлера, сразу же прострелившего на Шакири. Джердан метров с 11 пробил в «шестёрку», не оставив шансов Симону – 1:1. Испанцы будто согласились с голом швейцарцев и отыграли основное время без реального давления. Помог им только Фройлер, двумя ногами бросившийся в отбор против Жерара Морено. Красную карточку получил Ремо.

Численно превосходство испанцев не особо ощущалось. Первый серьёзный момент они создали уже в овертайме, до которого можно было и не дотягивать. Альба опасно прострелил на Морено, а тот на линии вратарской оказался с мячом и расстреливал цель без помех, но умудрился не попасть. Далее Жорди решил сам завершить атаку, пробив со средней дистанции – Зоммер вытащил мяч из-под перекладины.  Зоммер продолжил спасать, а Морено продолжил губить моменты под конец первого овертайма, когда Жерар метров с пяти лупанул точно в голкипера.

Embed from Getty Images

Почему-то вся реальная опасность атак сборной Испании сконцентрировалась в первом дополнительном тайме. «Красная фурия» давила и во втором, что неразрешимых задач перед Зоммером не ставила. Второй матч кряду швейцарцы дотянули до серии пенальти. Однако на сей раз они так уверенно не забивали, впрочем, как и испанцы. За первые три удара не смогли отличиться Бускетс, Родри, Шер и Аканджи, счёт был всего лишь 1:1. Далее испанцы били без промаха, а Варгас послал мяч выше ворот, счёт в серии пенальти стал 1:3. Испания в полуфинале Евро-2020, где сыграет с победителем пары Бельгия - Италия!

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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Испании, Сборная Швейцарии
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Комментарии (24)
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0
Милка
02 Июля 2021, 22:23

При всем уважении к швейцарцам, но хотелось видеть такие матчи Испания-Франция, Испания/Франция-Италия/Бельгия

1
CELTIC FROST
02 Июля 2021, 22:12

Ну и заголовок)) шта она показала? ) 2 пеналя не забили, французы 1 - из пяти)

2
BESTJuventus10
02 Июля 2021, 21:59

швейцария показала франции как не нужно бить пенальти.)

0
375297059505
02 Июля 2021, 22:02

Да Франции уже пофиг... они извинились и разъехались отдыхать)

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2
779
02 Июля 2021, 21:56

Жаль швейцарцев.
Но сказка долгой не бывает.
В серии было видно, что сил у банкиров ноль. Отдали всё до капли.
А Испании с такими нападающими тоже рассчитывать на дальнейший успех трудно.

2
375297059505
02 Июля 2021, 21:55

Как бы я хотел в этой команде увидеть пенсионера Иньесту... что бы он показал этим дубам, как надо играть за Испанию

2
Артур Измаилов
02 Июля 2021, 22:04

Иньеста, Маркос Сена, Хаби Алонсо, Хави...во имена ))) Те же Мата, Иско, Давид Сильва при них наглухо лавку грели

2
375297059505
02 Июля 2021, 22:15

А, кстати, а где это Иско? Ладно остальные-пенсионеры, а он же-довольно техничный игрок, хоть и индивидуалист... его бы впереди вместо того же Ольмо, может и соорудил чего... а этот Ольмо столько моментов запорол

1
Артур Измаилов
02 Июля 2021, 22:21

Вопрос к Энрике. Говорю же - из сб. Испании сделал конкретный Хетафе. Иско и старикан Давид Сильва были бы полезными всяких Ольме

3
nevr75
02 Июля 2021, 21:52

Швейцарии респект за интригу, волю, самоотдачу..... но блин, пенали так бить нельзя....
Испания унылая... ... повезло конкретно

1
Bub
02 Июля 2021, 21:56

Ну как бы да, давненько не видел 4 из 9 результат :)))

4
fireland
02 Июля 2021, 21:52
Испанцы били хуже, чем французы. 3 из 5 против 4 из 5. Так что там испанцы показали ?
1
Bub
02 Июля 2021, 21:55

Показали, что французы, оказывается, не так уж и плохи при пробитии пенальтти :)))))))

0
375297059505
02 Июля 2021, 21:57

Ахаха, оказывается, я не понял тонкий намек автора

2
skywoker
02 Июля 2021, 21:50

испания в полуфинале вроде да..
но играли два г.вна
у одних все криволапые для топовой команды
другие весь матч ждут серию пенальти
противненький матч

1
CERG
02 Июля 2021, 21:57

Это ты разозлил испанцев)
По факту все идет к тому, что ЕВРО выиграет или середняк или вот такая Испания..

1
CELTIC FROST
02 Июля 2021, 22:15

как я и писал, выиграют прагматики)

0
CERG
02 Июля 2021, 22:20

Да, ремейк ЕВРО-2004, звезды вэтом розыгрыше отдыхают)

0
CELTIC FROST
02 Июля 2021, 22:30

Не. Этот чемп ярче. А звезды, конечно, стали ближе к простым смертным. Класс подровнялся.

0
Артур Измаилов
02 Июля 2021, 21:47

Пособирал Энрике неопытный молодняк . Как будто не Роха играет, а какой то Хетафе. А швейцарцы молодцы, бились!

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0
Bub
02 Июля 2021, 21:47

Эво оно как... Так вот КАК надо бить пенальти, оказывается.
Не знал.

0
375297059505
02 Июля 2021, 21:47

Да нихре*а она не показала... если бы воротчик не вытащил, то обделались бы очень жидко

0
Bub
02 Июля 2021, 21:50

По игре два гола, и оба на счету швейцарцев, из 9 пенальти 4 забитых - "показали" по полной :)))

1
ЯРЫЙ БРЮС
02 Июля 2021, 21:46
Швейцарцы настоящие мужики и бойцы
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