Испания показала Франции, как нужно бить пенальти, выбив Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Испании сыграла против Швейцарии – Санкт-Петербург принял четвертьфинал Евро-2020.

Вроде бы радостно за швейцарцев, проявивших невероятную силу воли, героически вытащивших матч с французами и победивших в серии пенальти, но только представьте, какой праздник мог получить Санкт-Петербург: Франция – Испания. Афиша, достойная финала хоть чемпионата мира, хоть чемпионата Европы. Но не судьба. В итоге последний матч Евро-2020 в северной столице России звучал чуть тише: Швейцария – Испания.

Обе команды четыре дня назад выдали триллеры по 120 со счётом 3:3 в основное время. Швейцарцам ещё пришлось бить пенальти, испанцы обошлись без дополнительной нагрузки. Но сил обе сборные оставили невероятное количество, поэтому очный матч в Санкт-Петербурге начался ожидаемо медленно. Также ожидаемо испанцы мяч забрали под контроль, также ожидаемо швейцарцы этому не противились.

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Как оказалось, очень зря. Уже на восьмой минуте «красная фурия» праздновала забитый гол, который быстро переквалифицировали в автогол. Коке навесил с правого корнера далеко на линию штрафной площади, Альба приложился слёту, а Зоммер вроде и видел момент удара, но мяч задел ногу Закарии и ушел в противоход вратарю под левую штангу – 0:1. Испанцы продолжили давить, хотя делали это куда спокойнее. Робкие угрозы приносили только стандарты – очередной навес Коке от угла поля в удар преобразовал Сесар Аспиликуэта, однако парировал удар Зоммер, да и Майкл Оливер углядел фол в атаке.

Вторая половина встречи началась с замены у испанцев (вместо Сарабии вышел Ольмо) и изменения расстановки сил. Швейцарцы сразу же получили инициативу в свои ноги, начав создавать моменты. Там и Шакири крутил от угла поля в ворота, но попал в сетку с внешней стороны. И Закария пытался исправиться, замыкая кросс Рикардо Родригеса с левого края, но мяч после его удара проскакал мимо штанги. Потом ещё и Стивен Цубер с помощью партнёра устроил отличный проход по флангу и завершил его чётким ударом, но мяч опять прошёл мимо створа.

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Швейцарцы давили слишком серьёзно и это обязано было вылиться в гол. Тут ещё и испанцы помогли, устроив в обороне что-то коллективное бессознательное. Пау Торрес неудачно мяч вынес, Бускетс проиграл борьбу в центре поля, а потом ещё и тот же Торрес умудрился сыграть на Фройлера, сразу же прострелившего на Шакири. Джердан метров с 11 пробил в «шестёрку», не оставив шансов Симону – 1:1. Испанцы будто согласились с голом швейцарцев и отыграли основное время без реального давления. Помог им только Фройлер, двумя ногами бросившийся в отбор против Жерара Морено. Красную карточку получил Ремо.

Численно превосходство испанцев не особо ощущалось. Первый серьёзный момент они создали уже в овертайме, до которого можно было и не дотягивать. Альба опасно прострелил на Морено, а тот на линии вратарской оказался с мячом и расстреливал цель без помех, но умудрился не попасть. Далее Жорди решил сам завершить атаку, пробив со средней дистанции – Зоммер вытащил мяч из-под перекладины. Зоммер продолжил спасать, а Морено продолжил губить моменты под конец первого овертайма, когда Жерар метров с пяти лупанул точно в голкипера.

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Почему-то вся реальная опасность атак сборной Испании сконцентрировалась в первом дополнительном тайме. «Красная фурия» давила и во втором, что неразрешимых задач перед Зоммером не ставила. Второй матч кряду швейцарцы дотянули до серии пенальти. Однако на сей раз они так уверенно не забивали, впрочем, как и испанцы. За первые три удара не смогли отличиться Бускетс, Родри, Шер и Аканджи, счёт был всего лишь 1:1. Далее испанцы били без промаха, а Варгас послал мяч выше ворот, счёт в серии пенальти стал 1:3. Испания в полуфинале Евро-2020, где сыграет с победителем пары Бельгия - Италия!