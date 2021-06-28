ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Пирес: «Франция находится под «положительным давлением»

28 Июня 2021, 17:36,

Легенда лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что команда Дидье Дешама находится под «положительным давлением» из-за того, что многие эксперты называют французов главными фаворитами Евро, сообщает Goal.com.

Пирес надеется, что действующие чемпионы мира встретятся в четвертьфинале со сборной Испании. По словам легенды «Арсенала», он уверен в том, что сборная Франции справится с давлением и имеет все шансы на победу на этом турнире, но в то же время Пирес опасается качественных соперников на пути.

Для выхода в четвертьфинал сборной Франции необходимо сегодня обыграть сборную Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Робер Пирес, выступая за сборную Франции, становился чемпионом мира и Европы, играя в составе вместе с нынешним главным тренером «синих» Дидье Дешамом.

0
Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Франции, Робер Пирес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России