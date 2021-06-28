Пирес: «Франция находится под «положительным давлением»

Легенда лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что команда Дидье Дешама находится под «положительным давлением» из-за того, что многие эксперты называют французов главными фаворитами Евро, сообщает Goal.com.

Пирес надеется, что действующие чемпионы мира встретятся в четвертьфинале со сборной Испании. По словам легенды «Арсенала», он уверен в том, что сборная Франции справится с давлением и имеет все шансы на победу на этом турнире, но в то же время Пирес опасается качественных соперников на пути.

Для выхода в четвертьфинал сборной Франции необходимо сегодня обыграть сборную Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Робер Пирес, выступая за сборную Франции, становился чемпионом мира и Европы, играя в составе вместе с нынешним главным тренером «синих» Дидье Дешамом.