Пирес: «Франция находится под «положительным давлением»

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28 Июня 2021, 17:36,
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Легенда лондонского «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что команда Дидье Дешама находится под «положительным давлением» из-за того, что многие эксперты называют французов главными фаворитами Евро, сообщает Goal.com.
Пирес надеется, что действующие чемпионы мира встретятся в четвертьфинале со сборной Испании. По словам легенды «Арсенала», он уверен в том, что сборная Франции справится с давлением и имеет все шансы на победу на этом турнире, но в то же время Пирес опасается качественных соперников на пути.
Для выхода в четвертьфинал сборной Франции необходимо сегодня обыграть сборную Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Робер Пирес, выступая за сборную Франции, становился чемпионом мира и Европы, играя в составе вместе с нынешним главным тренером «синих» Дидье Дешамом.
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Сборная Франции, Робер Пирес