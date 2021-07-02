​На Евро-2020 случился уже 10-й автогол

В пятницу вечером с чемпионатом Европы прощается Санкт-Петербург. Именно в северной столице России билет в полуфинал турнира разыгрывают сборные Швейцарии и Испании.

«Красная фурия» смогла забить гол уже на восьмой минуте. Оказавшийся на подборе Хорди Альба пробил со средней дистанции, после чего Денис Закария неудачно подставил ногу и стал автором гола в свои ворота.

Евро-2020 получается аномальным по количеству автоголов. Гол Дениса Закарии стал десятым случаем, когда игрок по неосторожности поражал собственные ворота.

Следить за матчем между сборными Швейцарии и Испании можно в текстовом репортаже, который организовывает LiveResult.