​На Евро-2020 случился уже 10-й автогол

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02 Июля 2021, 19:29,
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В пятницу вечером с чемпионатом Европы прощается Санкт-Петербург. Именно в северной столице России билет в полуфинал турнира разыгрывают сборные Швейцарии и Испании.
«Красная фурия» смогла забить гол уже на восьмой минуте. Оказавшийся на подборе Хорди Альба пробил со средней дистанции, после чего Денис Закария неудачно подставил ногу и стал автором гола в свои ворота.
Евро-2020 получается аномальным по количеству автоголов. Гол Дениса Закарии стал десятым случаем, когда игрок по неосторожности поражал собственные ворота.
Следить за матчем между сборными Швейцарии и Испании можно в текстовом репортаже, который организовывает LiveResult.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Швейцарии, Денис Закария