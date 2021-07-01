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Мората: «Я знаю причину, почему меня освистывают»

01 Июля 2021, 00:48,

Форвард сборной Испании Альваро Мората понимает, что пока его игра на Евро-2020 далека от идеальной, и болельщики хотели бы видеть лучшую результативность ударного нападающего.

- Я знаю причину [почему меня освистывают]. Я отлично всё понимаю, и в этом нет ничего сложного, - заявил Мората Deportes Cuatro. - Когда закончится чемпионат Европы, если все пойдет хорошо, я выскажусь на эту тему. Никаких проблем.  

Также Мората добавил важность анализа игры с хорватами в 1/8 финала (5:3). Футболист считает, что «красная фурия» дважды теряла контроль над игрой и больше не должна повторить те же ошибки.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Альваро Мората
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