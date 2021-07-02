​Сборные Швейцарии и Испании огласили составы

Первую путёвку в полуфинал чемпионата Европы в пятницу вечером разыграют сборные Швейцарии и Испании.

Наставник швейцарской команды Владимир Петкович доверил место в стартовом составе таким игрокам: Соммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Закария, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Родригес, Цубер, Шакири.

Рулевой испанской сборной Луис Энрике, в свою очередь, сделал ставку на следующих исполнителей: Симон, Аспиликуэта, Пау Торрес, Бускетс, Мората, Коке, Ферран Торрес, Альба, Сарабия, Лапорт, Педри.

Матч между сборными Швейцарии и Испании начнётся в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.

Добавим, что победитель этой дуэли в полуфинале Евро-2020 сыграет с победителем в паре Бельгия – Италия.