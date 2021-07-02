​Сборные Швейцарии и Испании огласили составы

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02 Июля 2021, 18:01,
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Первую путёвку в полуфинал чемпионата Европы в пятницу вечером разыграют сборные Швейцарии и Испании.
Наставник швейцарской команды Владимир Петкович доверил место в стартовом составе таким игрокам: Соммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Закария, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Родригес, Цубер, Шакири.
Рулевой испанской сборной Луис Энрике, в свою очередь, сделал ставку на следующих исполнителей: Симон, Аспиликуэта, Пау Торрес, Бускетс, Мората, Коке, Ферран Торрес, Альба, Сарабия, Лапорт, Педри.
Матч между сборными Швейцарии и Испании начнётся в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.
Добавим, что победитель этой дуэли в полуфинале Евро-2020 сыграет с победителем в паре Бельгия – Италия.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Швейцарии