ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Сборные Швейцарии и Испании огласили составы

02 Июля 2021, 18:01,

Первую путёвку в полуфинал чемпионата Европы в пятницу вечером разыграют сборные Швейцарии и Испании.

Наставник швейцарской команды Владимир Петкович доверил место в стартовом составе таким игрокам: Соммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Закария, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Родригес, Цубер, Шакири. 

Рулевой испанской сборной Луис Энрике, в свою очередь, сделал ставку на следующих исполнителей: Симон, Аспиликуэта, Пау Торрес, Бускетс, Мората, Коке, Ферран Торрес, Альба, Сарабия, Лапорт, Педри. 

Матч между сборными Швейцарии и Испании начнётся в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.

Добавим, что победитель этой дуэли в полуфинале Евро-2020 сыграет с победителем в паре Бельгия – Италия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Сборная Швейцарии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»