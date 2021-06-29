Петкович: «Горжусь командой, это очень значимое достижение»

Рулевой сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Евро-2020.

«Горжусь командой. Это очень значимое достижение. Думаю, мы способны повторить это в следующем поединке. Уже с завтрашнего дня мы будем готовиться к 1/4 финала», - передает слова специалиста Blick.

В поединке 1/8 финала Швейцария встречалась с Францией. В основное время была зафиксирована ничья со счетом 3:3. Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, в которой подопечные Петковича были точнее - 5:4.

Следующим соперником швейцарцев станет сборная Испании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру