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Петкович: «Горжусь командой, это очень значимое достижение»

29 Июня 2021, 08:58,

Рулевой сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Евро-2020.

«Горжусь командой. Это очень значимое достижение. Думаю, мы способны повторить это в следующем поединке. Уже с завтрашнего дня мы будем готовиться к 1/4 финала», - передает слова специалиста Blick.

В поединке 1/8 финала Швейцария встречалась с Францией. В основное время была зафиксирована ничья со счетом 3:3. Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, в которой подопечные Петковича были точнее - 5:4.

Следующим соперником швейцарцев станет сборная Испании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Швейцарии, Владимир Петкович
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