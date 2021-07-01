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Погба - о Мбаппе: «Нельзя обвинять его, мы все виноваты»

01 Июля 2021, 16:37,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заступился за своего партнера по французской сборной Килиана Мбаппе, после вылета их команды с чемпионата Европы.

«Нельзя обвинять его, мы все виноваты», - приводит слова Погба Goal.com. По мнению французского полузащитника, Мбаппе является великолепным футболистом, и эта неудача сможет сделать его еще сильнее. Кроме того, Погба заявил, что на самом деле Мбаппе провел неплохой турнир, много трудился и играл с душой, несмотря на то, что не смог отличиться забитыми мячами, как ожидали от него болельщики.

Сборная Франции, являясь действующими чемпионами мира, не смогла преодолеть этап 1/8 финала чемпионата Европы, уступив в серии пенальти сборной Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Франции, Поль Погба, Килиан Мбаппе
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