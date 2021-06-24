Футболисты-открытия группового этапа чемпионата Европы

На чемпионате Европы завершился групповой этап, и уже можно подвести кое-какие итоги. Ряд футболистов здорово себя проявили на первом этапе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает открытия среди игроков.

Дензел Дюмфрис

Пожалуй, главное открытие группового этапа – латераль сборной Голландии Дензел Дюмфрис. Защитник ПСВ не юн – ему уже 25 лет, но только сейчас его имя у всех на устах. Сборная Голландии за счёт побед в первых двух турах обеспечила себе место в плей-офф, а Дюмфрис в обеих встречах был назван лучшим игроком. В матче с украинцами он забил и весь матч утюжил левый край обороны, а во встрече с австрийцами заработал пенальти и вновь отличился. Дюмфрис поражает и своими данными – он, с одной стороны, высокий и мощный, а с другой – довольно быстрый. Вероятно, можно ждать его трансфера этим летом.

Мануэль Локателли

Наверное, странно называть футболиста, которого портал transfermarkt.de оценивает в 35 миллионов евро, прямо уж открытием. Тем не менее до Евро о 23-летнем полузащитнике знали болельщики «Сассуоло» и любители Серии А. Теперь же все понимают, почему «Ювентус» так сильно желает заполучить Локателли. Опорный полузащитник на групповом этапе выглядел очень здорово, подменив в первых двух турах самого Марко Верратти. При этом Локателли ещё и отметился дублем в ворота швейцарцев, что и предопределило крупную победу. Правда, главные его добродетели были в середине поля, где он отбирал и перехватывал мячи и разгонял атаки.

Роман Яремчук

Уже этим летом можно ожидать появления ещё одного украинского футболиста в топ-чемпионате. Роман Яремчук в минувшем сезоне наколотил много голов в составе «Гента», а теперь ещё и запомнился на Евро. Мощный форвард создавал проблемы соперникам. Яремчук в матче с голландцами отметился голевым пасом, а потом ещё и забил северным македонцам. Форвард вообще здорово себя проявлял как наконечник атак. За счёт своих габаритов Яремчук был ярким наконечником. СМИ уже, например, сообщают, что нападающий может перебраться в «Милан». Думается, легенда клуба Андрей Шевченко даст лестную оценку своему подопечному.

Калвин Филипс

Зрители английской Премьер-лиги хорошо знают полузащитника «Лидса» Калвина Филипса, но для многих стало сюрпризом увидеть его в качестве игрока основного состава. 23-летний хавбек цементирует середину поля, перехватывая и отбирая мячи. Его же тонкая голевая передача на Стерлинга в матче с хорватами стала одним из украшений группового этапа. Откровенно говоря, очень интересно будет посмотреть на действия Филипса уже в матче 1/8 финала, где «трёх львов» ждёт топовый соперник. Это будет настоящая проверка для Филипса.

Йере Уронен

Сборная Финляндии провела почти весь групповой этап, отбиваясь и защищаясь. Голкипера «суоми» Лукаша Градецки открытием уж точно не назвать, а вот левый защитник Йере Уронен таким вполне стал. Он здорово действовал в защите – у него в среднем за матч было по 2 перехвата. Кроме того, именно Уронен сделал голевую передачу в матче с датчанами, когда финны забили свой гол. Пожалуй, 24-летний защитник «Генка» вполне может этим летом получить приглашение в одну из ведущих лиг.

Андрей Центров