​Люка Эрнандес, скорее всего, сыграет со Швейцарией

Левый защитник сборной Франции Люка Эрнандес, скорее всего, выйдет в составе команды на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии. Как сообщает L’Equipe, проблема с коленом, которую испытывает Эрнандес, не является серьёзной. В обычной ситуации Дидье Дешам мог бы позволить себе перестраховаться, но сейчас такой возможности у тренера нет, поскольку Люка Динь травмировался и выбыл до конца Евро-2020. Как следствие, Эрнандесу больше нет альтернативы на левом фланге обороны.

Сборные Франции и Швейцарии разыграют путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник, 28 июня.