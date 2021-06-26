​Люка Эрнандес, скорее всего, сыграет со Швейцарией

|
26 Июня 2021, 17:39,
|
|
Левый защитник сборной Франции Люка Эрнандес, скорее всего, выйдет в составе команды на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии. Как сообщает L’Equipe, проблема с коленом, которую испытывает Эрнандес, не является серьёзной. В обычной ситуации Дидье Дешам мог бы позволить себе перестраховаться, но сейчас такой возможности у тренера нет, поскольку Люка Динь травмировался и выбыл до конца Евро-2020. Как следствие, Эрнандесу больше нет альтернативы на левом фланге обороны.
Сборные Франции и Швейцарии разыграют путёвку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник, 28 июня.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Люка Эрнандес