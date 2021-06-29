Льорис прокомментировал осечку Мбаппе в серии пенальти

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис поделился эмоциями после вылета с чемпионата Европы - 2020. В 1/8 финала французская команда проиграла Швейцарии в серии послематчевых пенальти - 4:5. Основное время и овертайм завершились вничью - 3:3.

«Команда выложилась в этом матче, но пенальти - лотерея. В этот раз нам не повезло. Нужно пережить эту неудачу. Вместе мы побеждаем, вместе проигрываем.

Промах Килиана Мбаппе? Все игроки несут ответственность за результат. У нас не принято указывать на кого-то пальцем. Не нужно искать оправданий, это футбол», - приводит слова вратаря Get French Football News.

Следующим соперником Швейцарии станет сборная Испании.

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