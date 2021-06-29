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Джака: «Будет непросто против Испании, но разрешите нам сейчас помечтать»

29 Июня 2021, 01:33,

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал невероятное спасение команды в конце основного времени и победу над французами в серии пенальти.

- Мы пишем историю этой футбольной нации. Сейчас у нас Испания в четвертьфинале, будет непросто, но разрешите нам сейчас помечтать. Мы все очень горды, - заявил Джака Sky Sport.

Напомним, что Гранит Джака был назван лучшим игроком матча, а против сборной Испании он не сыграет из-за перебора карточек.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Швейцарии, Гранит Джака
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