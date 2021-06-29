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Сенников: «Мбаппе бездарно провёл чемпионат Европы»

29 Июня 2021, 13:23,

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча между сборными Франции и Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат, конечно, удивительный. На самом деле, на этом чемпионате меня удивил Мбаппе: он никак себя не проявил, не забил ни одного мяча, к тому же и решающий пенальти не забил. Один из лучших игроков в мире на данный момент так бездарно провёл чемпионат Европы. Да, он отдал там голевые передачи, но я ждал от него большего, по крайней мере забитых мячей.

Французы проиграли швейцарцам верх в своей штрафной, однозначно. Один Сеферович их всех перевисел. Кимпембе и Варан - опытные высокорослые защитники, которые могли справиться, но это им не удалось. К концу матча появилась у Франции расхлябанность, пропустили быструю контратаку после потери Погба в центре поля. Такие опытные игроки не должны так ошибаться, это наказывается.

Недооценка соперника была в начале матча, когда Франция стала проигрывать. Потом французы встрепенулись, забили три мяча. Но к концу встречи расслабились. Нельзя было успокаивать игру, тем более у Франции все получалось, надо было продолжать идти вперёд, а не просто катать мяч поперек поля, пытаясь удерживать счёт. Ты - чемпион мира, чего тебе бояться? А французы пассивно себя вели и за это поплатились. Но бывали неоднократно случаи, что после большого триумфа команды вылетают на ранней стадии: чемпионы мира вылетели, чемпионы Европы вылетели, теперь ждем новых чемпионов», - сказал Сенников.

За выход в полуфинал сборная Швейцарии поборется с командой Испании.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Сборная Швейцарии, Дмитрий Сенников
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Комментарии (3)
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0
vfavia
29 Июня 2021, 14:36
Не Франция! А Арабская Республика Франция. Из-за черномазых арабов французы и проиграли.Ни какой дисциплины. А реально самая сильная команда.
0
ARTUR
29 Июня 2021, 13:39

очень трезвый и аргументированный взгляд на этот матч , хотя Франция и в груповой стадии не особо то выдала что то , это не недооценка соперника , это переоценка себя , вальяжность и самоуверенность наказуема, рано или поздно . а Мбаппе давно перестал прогрессировать все говорят ооооо какой мбабпе а что он показывает ?? средний результат даже в псж , да иногда что то выдаст , но это же не Смолов или Какорин , статус у него другой , хотя этот статус уже скорее бумажный , он станет изгоем на долгое время , и надо таки доказывать что ты чего то стоишь , каждую игру а не в отдельных эпизодах , знаете я думаю тут есть дурное влияние попсового павлина Неймарчика... Мбапе валить нужно из ПСЖ и не в ЛА лигу в апл там у него дурь с бошки выбьют

1
KLINSMANN
29 Июня 2021, 13:34
Полностью поддерживаю!
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