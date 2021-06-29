Сенников: «Мбаппе бездарно провёл чемпионат Европы»

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча между сборными Франции и Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти) в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат, конечно, удивительный. На самом деле, на этом чемпионате меня удивил Мбаппе: он никак себя не проявил, не забил ни одного мяча, к тому же и решающий пенальти не забил. Один из лучших игроков в мире на данный момент так бездарно провёл чемпионат Европы. Да, он отдал там голевые передачи, но я ждал от него большего, по крайней мере забитых мячей.

Французы проиграли швейцарцам верх в своей штрафной, однозначно. Один Сеферович их всех перевисел. Кимпембе и Варан - опытные высокорослые защитники, которые могли справиться, но это им не удалось. К концу матча появилась у Франции расхлябанность, пропустили быструю контратаку после потери Погба в центре поля. Такие опытные игроки не должны так ошибаться, это наказывается.

Недооценка соперника была в начале матча, когда Франция стала проигрывать. Потом французы встрепенулись, забили три мяча. Но к концу встречи расслабились. Нельзя было успокаивать игру, тем более у Франции все получалось, надо было продолжать идти вперёд, а не просто катать мяч поперек поля, пытаясь удерживать счёт. Ты - чемпион мира, чего тебе бояться? А французы пассивно себя вели и за это поплатились. Но бывали неоднократно случаи, что после большого триумфа команды вылетают на ранней стадии: чемпионы мира вылетели, чемпионы Европы вылетели, теперь ждем новых чемпионов», - сказал Сенников.

За выход в полуфинал сборная Швейцарии поборется с командой Испании.

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