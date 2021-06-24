Рабио играет на чемпионате Европы с травмой

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио выступает на чемпионате Европы с травмой голеностопа.

По информации L’Equipe, француз получил повреждение ещё в последних турах чемпионата Италии, именно из-за этого он пропустил товарищеский матч против сборной Болгарии, который состоялся 8 июня. Отмечается, что Рабио не хочет лишний раз рисковать, но всё равно планирует доиграть чемпионат Европы, несмотря на травму.

В понедельник, 28 июня, сборная Франции сразится со сборной Швейцарии в рамках 1/8 чемпионата Европы, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.