Педретти: «Победим Швейцарию 2:0, а ещё обязательно забьет Мбаппе»

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28 Июня 2021, 21:17,
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Бывший игрок сборной Франции Бенуа Педретти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч со Швейцарией на Евро-2020.
Что вы думаете о нынешней сборной Франции?
Мы попали в самую тяжелую группу и заняли в ней первое место. Это очень хороший результат. Мы точно можем играть лучше, и я надеюсь, что мы дальше будем играть еще лучше, даже если столкнемся с травмами. У нас глубокая скамейка.
Видели сборную Швейцарии в деле?
Да, сборная Швейцарии - очень хорошая команда. Там есть сильные игроки, например, Шакири, Эмболо, Джака. Да и вообще, сборная Швейцарии стабильно показывает себя, как очень организованная команда.
Какие ожидания от игры?
Думаю, что мы победим со счетом 2:0, а еще обязательно забьет Килиан Мбаппе.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Франции, Бенуа Педретти
ай ну если педретти сказав то поссатти и прочем пуккалино там делать неча.. )))