Педретти: «Победим Швейцарию 2:0, а ещё обязательно забьет Мбаппе»

Бывший игрок сборной Франции Бенуа Педретти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч со Швейцарией на Евро-2020.

Что вы думаете о нынешней сборной Франции?

Мы попали в самую тяжелую группу и заняли в ней первое место. Это очень хороший результат. Мы точно можем играть лучше, и я надеюсь, что мы дальше будем играть еще лучше, даже если столкнемся с травмами. У нас глубокая скамейка.

Видели сборную Швейцарии в деле?

Да, сборная Швейцарии - очень хорошая команда. Там есть сильные игроки, например, Шакири, Эмболо, Джака. Да и вообще, сборная Швейцарии стабильно показывает себя, как очень организованная команда.

Какие ожидания от игры?

Думаю, что мы победим со счетом 2:0, а еще обязательно забьет Килиан Мбаппе.

Сергей Румянцев