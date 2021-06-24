Бензема: «Я никогда не сомневался в себе»

Форвард сборной Франции Карим Бензема дал интервью УЕФА после ничейного матча группового этапа Евро-2020 со сборной Португалии, в котором ему удалось забить два мяча: «Я никогда не сомневался в себе, но я прекрасно знал, чего именно ждут от меня в моей стране. Мне наконец-то удалось забить, и я буду наслаждаться этим вместе со всеми».

Напомним, что Карим Бензема сумел отличиться в матче за сборную впервые более чем за пять лет. Форвард французов сравнял счет в матче с пенальти под занавес первого тайма, а в самом начале второй половины сумел вывести свою команду вперед.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Такой результат позволил французам занять первую строчку в своей группе. В 1/8 финала действующие чемпионы мира сыграют со сборной Швейцарии.

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