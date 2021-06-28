Франция - Швейцария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Франции и Швейцарии опередят имя очередного участника 1/4 финала Евро-2020. У номинальных гостей было на три дня отдыха больше, но вряд ли это сыграет большую роль ведь на этом все козыри середняков и заканчиваются. У Франции есть все для того, чтобы преодолеть этот барьер.

В 22:00 начнется телепоказ матча на «Россия 1», ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казспорт». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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