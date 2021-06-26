​Игроки сборной Франции хотят перейти на схему в три центральных защитника

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26 Июня 2021, 19:41,
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В субботу днём ряд игроков сборной Франции заявили тренерскому штабу о том, что они хотят перейти на схему с тремя центральными защитниками в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на программу L’Equipe du Soir.
Матч между сборными Франции и Швейцарии за путёвку в четвертьфинал Евро-2020 состоится в понедельник, 28 июня, и начнётся в десять часов вечера по московскому времени.
Напомним, что в последней игре группового этапа повреждения получили оба левых защитника сборной Франции. И если Люка Эрнандес может успеть восстановиться до игры со Швейцарией, то Люка Динь выбыл до конца турнира.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции