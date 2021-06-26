​Игроки сборной Франции хотят перейти на схему в три центральных защитника

В субботу днём ряд игроков сборной Франции заявили тренерскому штабу о том, что они хотят перейти на схему с тремя центральными защитниками в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на программу L’Equipe du Soir.

Матч между сборными Франции и Швейцарии за путёвку в четвертьфинал Евро-2020 состоится в понедельник, 28 июня, и начнётся в десять часов вечера по московскому времени.

Напомним, что в последней игре группового этапа повреждения получили оба левых защитника сборной Франции. И если Люка Эрнандес может успеть восстановиться до игры со Швейцарией, то Люка Динь выбыл до конца турнира.