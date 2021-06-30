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Мать Рабио устроила скандал семьям Погба и Мбаппе

30 Июня 2021, 00:19,

Сборная Франции вылетела с Евро-2020 после поражения от Швейцарии в серии пенальти. Тем не менее, чемпионы мира не смогли достойно покинуть турнира, и всему виной мать игрока французской команды Адриен Рабио, Вероника.

По данным RMC Sport, Вероника Рабио на трибунах схлестнулась с семьями других футболистов, Килиана Мбаппе и Поля Погба. Сначала она нелестно высказалась семье Погба в адрес их сына, который ошибся в моменте, когда Швейцария забила третий гол. Затем Вероника Рабио подошла к отцу Килиана Мбаппе и обвинила его сына в излишнем высокомерии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Поль Погба, Килиан Мбаппе, вероника рабьо, адриен рабьо
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