Мать Рабио устроила скандал семьям Погба и Мбаппе

Сборная Франции вылетела с Евро-2020 после поражения от Швейцарии в серии пенальти. Тем не менее, чемпионы мира не смогли достойно покинуть турнира, и всему виной мать игрока французской команды Адриен Рабио, Вероника.

По данным RMC Sport, Вероника Рабио на трибунах схлестнулась с семьями других футболистов, Килиана Мбаппе и Поля Погба. Сначала она нелестно высказалась семье Погба в адрес их сына, который ошибся в моменте, когда Швейцария забила третий гол. Затем Вероника Рабио подошла к отцу Килиана Мбаппе и обвинила его сына в излишнем высокомерии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».