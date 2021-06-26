Снейдер назвал фаворита Евро-2020 перед стартом плей-офф

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы-2020 перед стартом матчей 1/8 финала.

«После групповой стадии могу сказать, что фаворитом является сборная Италии. Изначально я высоко оценивал шансы французов, однако пока они меня не впечатлили. Поэтому мое мнение изменилось», - передает слова Снейдера Voetbalprimeur.

В первом раунде плей-офф сборная Италии встретится с командой Австрии, а Франция сыграет против Швейцарии.

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