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Снейдер назвал фаворита Евро-2020 перед стартом плей-офф

26 Июня 2021, 15:37,

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы-2020 перед стартом матчей 1/8 финала.

«После групповой стадии могу сказать, что фаворитом является сборная Италии. Изначально я высоко оценивал шансы французов, однако пока они меня не впечатлили. Поэтому мое мнение изменилось», - передает слова Снейдера Voetbalprimeur.

В первом раунде плей-офф сборная Италии встретится с командой Австрии, а Франция сыграет против Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Уэсли Снейдер
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