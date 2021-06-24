Кьеллини вернулся после травмы, но не сыграет против Австрии

Защитник Джорджо Кьеллини возвращается в общую тренировочную группу сборной Италии, но вряд ли будет доступен для выхода в стартовом составе в ближайшее время.

24 июня итальянец впервые занимался со всей командой, после полученной в матче со Швейцарией мышечной травмы. Однако он все еще не находится в достаточной форме для выхода с первых минут в матче плей-офф против сборной Австрии.

Помимо центрального защитника, не на сто процентов будет готов также Алессандро Флоренци. Такие данные о физических кондициях игроков приводит Football Italia.

До своей травмы Кьеллини появлялся в двух стартовых матчах Италии на групповом этапе Евро-2020.