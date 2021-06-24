Кьеллини вернулся после травмы, но не сыграет против Австрии

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24 Июня 2021, 22:07,
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Защитник Джорджо Кьеллини возвращается в общую тренировочную группу сборной Италии, но вряд ли будет доступен для выхода в стартовом составе в ближайшее время.
24 июня итальянец впервые занимался со всей командой, после полученной в матче со Швейцарией мышечной травмы. Однако он все еще не находится в достаточной форме для выхода с первых минут в матче плей-офф против сборной Австрии.
Помимо центрального защитника, не на сто процентов будет готов также Алессандро Флоренци. Такие данные о физических кондициях игроков приводит Football Italia.
До своей травмы Кьеллини появлялся в двух стартовых матчах Италии на групповом этапе Евро-2020.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
|Теги: Сборная Италии, Джорджо Кьеллини, Сборная Австрии, Алессандро Флоренци, Италия