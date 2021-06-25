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Манчини – о матче с Австрией: «Мы должны насладиться моментом»

25 Июня 2021, 23:20,

Наставник сборной Италии Роберто Манчини пообщался с прессой перед матчем против сборной Австрии.

«То, как мы прибавили за эти три года, было важно. Завтра мы просто должны насладиться моментом, нам предстоит сыграть на прекрасном стадионе, парни счастливы.

Вся команда понимает, что будет сложно, нельзя ошибаться. Австрия технична и способна играть агрессивно.

Стартовый состав? По этому поводу нет никаких переживаний, у нас хорошие футболисты. Есть только пара сомнений.

Мне нравится тренироваться, я получаю удовольствие, стоит поблагодарить игроков за это, они радуют меня», - цитирует Манчини Sky Sport Italia.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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