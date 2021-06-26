Италия - Австрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Великолепная сборная Италии вступает в плей-офф чемпионата Европы матчем с австрийцами, которые особо не впечатлили в группе С. Команда Роберто Манчини, наоборот, в разных сочетаниях играла в своем стиле и одолела всех противников под ноль, не оставляя сомнений в своем превосходстве.

В 22:00 можно посмотреть поединок на каналах Первый, ТРК «Украина», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5» и «Казспорт». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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