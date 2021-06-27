Бышовец: «Победа Италии над Австрией - удачное стечение обстоятельств»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Италии и Австрии.

«Я не верил в легкую победу Италии. Думаю, закономерный результат матча был не 2:1, а то, как закончилось основное время. Основное время определило и содержание игры, и равенство возможностей. А концовка - это удачное стечение обстоятельств. Конечно, то, что сделал Кьеза это то, что отличает классного форварда. У него было ограниченное пространство и неудобный случай для приёма мяча, но он сыграл на «раз-два», прием и удар, это было исполнено очень хорошо. В результате его действий Италия повела. Но стоит отметить, что при счете 2:0 австрийцы не опустили руки, не просто проиграли, а пытались хлопнуть дверью», - сказал Бышовец.