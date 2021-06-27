ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Бышовец: «Победа Италии над Австрией - удачное стечение обстоятельств»

27 Июня 2021, 13:57,
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Италии и Австрии.

«Я не верил в легкую победу Италии. Думаю, закономерный результат матча был не 2:1, а то, как закончилось основное время. Основное время определило и содержание игры, и равенство возможностей. А концовка - это удачное стечение обстоятельств. Конечно, то, что сделал Кьеза это то, что отличает классного форварда. У него было ограниченное пространство и неудобный случай для приёма мяча, но он сыграл на «раз-два», прием и удар, это было исполнено очень хорошо. В результате его действий Италия повела. Но стоит отметить, что при счете 2:0 австрийцы не опустили руки, не просто проиграли, а пытались хлопнуть дверью», - сказал Бышовец.

0
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Италии, Сборная Австрии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
zurukukkk
27 Июня 2021, 18:25

ага,ага!
а сб.россии неудачно мешало все,просто рок
какой- то: трава зеленая,мяч сцуко круглый,у команды понос и золотуха...а так бы мы им каааааак!!!!

0
VC-Team
27 Июня 2021, 15:45

Ну так чаще всего так и случается, если класс на чуток выше, то и пожалте)) вот вам Кьеза не
даст соврать))) А вообще.... а что было бы справедливее если бы австрийцы прошли дальше?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
«Барселона» предложит двух игроков за Роналду
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы
Как сборной Украины пройти в плей-офф чемпионата Европы