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Алаба: «Мы можем гордиться собой»

27 Июня 2021, 09:21,

Капитан сборной Австрии Давид Алаба дал комментарий после вылета команды с чемпионата Европы. Австрийцы дали бой сборной Италии, проиграв лишь по итогам дополнительного времени.

«Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами. Мы отдали всё, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться», - приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА со ссылкой на ORF.

Отметим, что по ходу второго тайма был момент, когда сборная Австрии оказывала серьёзное давление на Италию. Марко Арнаутович даже забил гол, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Австрии, Давид Алаба
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