Итальянская газета возмутилась назначением судьи из Англии на матч Италия – Австрия

В субботу на чемпионате будут разыграны первые билеты в четвертьфинал. В одном из матчей сойдутся сборные Италии и Австрии. Обслуживать игру, которая пройдёт на легендарном «Уэмбли», будут арбитры из Англии во главе с Энтони Тэйлором.

Daily Mail обращает внимание на материал итальянской газеты Corriere dello Sport. В этом материале выражается возмущение по поводу назначения на игру итальянской сборной арбитра-англичанина. Предполагается, что он может быть настроен против сборной Италии, учитывая тот факт, что итальянский премьер-министр хотел проведения финала Евро-2020 в Риме, а не в Лондоне.