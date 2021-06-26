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Чемпион мира Бергоми: «Сборная Италии на сегодняшний день – самая яркая команда Евро-2020»

26 Июня 2021, 21:20,

Чемпион мира 1982 года Джузеппе Бергоми, который провёл более 750 матчей за «Интер», дал комментарий для «Евро-Футбол.Ру» в преддверии матча Италия – Австрия.

- Что можете сказать о сборной Италии после трёх матчей?

- Да, действительно, на этом чемпионате Европы Италия показывает себя как очень интересная и храбрая команда. Мы отлично прошли групповой этап. Я думаю, на сегодняшний день Италия показала себя как самая яркая и организованная команда, а также команда, которая прекрасно готова физически, и здесь, конечно, огромная заслуга Манчини, который проделал прекрасную работу.

- Как вам сборная Австрии?

- Мне понравилась эта команда на групповом этапе. Она очень хорошо организована и владеет отличным прессингом. Именно поэтому мы должны быть крайне осторожны. Как говорится, игра есть игра.

- Какие ожидания от матча?

На самом деле, не хочется делать большие заявления, но я ожидаю от сборной Италии яркой игры в этом матче. Вне зависимости от того, кто выходит на поле, сборная Италии все равно играет очень смело и ярко. Как я уже говорил, это большая заслуга Манчини, итог его отличной работы, длиной в 3 года.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Джузеппе Бергоми
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