ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Манчини: «Возможно, матч с Австрией получился более сложным, чем будет четвертьфинал»

27 Июня 2021, 01:03,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после выхода команды в четвертьфинал Евро-2020. Итальянцы дожали Австрию только в экстра-тайме - 2:1.

«Честно говоря, мы должны были забивать два гола намного раньше и не доводить дело до дополнительного времени. Но мы победили заслуженно.

Футболисты, которые вышли на замену, имели правильный менталитет. Они сразу же включились в игру, чтобы её изменить.

Я знал, что это будет сложно. Возможно, этот матч получился более сложным, чем будет четвертьфинал. В таких играх случаются ошибки, но мы играли хорошо и заслужили результат. Этот тест должен пойти нам на пользу, мы должны были показать свой менталитет», - сказал Манчини RAI Sport.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии сыграет с Бельгией или Португалией.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России