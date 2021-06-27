​Манчини: «Возможно, матч с Австрией получился более сложным, чем будет четвертьфинал»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после выхода команды в четвертьфинал Евро-2020. Итальянцы дожали Австрию только в экстра-тайме - 2:1.

«Честно говоря, мы должны были забивать два гола намного раньше и не доводить дело до дополнительного времени. Но мы победили заслуженно.

Футболисты, которые вышли на замену, имели правильный менталитет. Они сразу же включились в игру, чтобы её изменить.

Я знал, что это будет сложно. Возможно, этот матч получился более сложным, чем будет четвертьфинал. В таких играх случаются ошибки, но мы играли хорошо и заслужили результат. Этот тест должен пойти нам на пользу, мы должны были показать свой менталитет», - сказал Манчини RAI Sport.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии сыграет с Бельгией или Португалией.