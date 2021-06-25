Фода – о матче со сборной Италии: «В футболе возможно всё»

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от матча против Италии.

«Австрия впервые сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы, поэтому это особенная игра для меня, моего тренерского штаба, игроков и всей страны. Конечно, мы аутсайдеры в этом противостоянии, Италия является одним из главных претендентов в борьбе за победу в турнире. С приходом Манчини команда стала лучше, они начали показывать прекрасный футбол и здорово атакуют. Но мы хотим сказать своё слово, в футболе возможно всё, особенно в отдельно взятом матче. Мы можем здорово прессинговать и в нашем составе хватает индивидуально сильных футболистов», - цитирует Фоду Sky Sport Italia.

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