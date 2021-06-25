Кто попадёт в 1/4 финала чемпионата Европы

Групповой этап одного из самых необычных чемпионатов Европы подошёл к концу. Он подарил нам множество эмоций и красивых голов. Мы с вами стали свидетелями нового формата проведения Евро, который позволяет выходить из группы даже с третьего места. Нравится он вам или нет – вопрос, на который не будет однозначного ответа. Но важно другое: теперь нас ждёт долгожданная стадия плей-офф, которая может подарить нам не менее яркие матчи. В преддверии матчей на вылет сетевое издание «Евро-футбол.Ру» пытается разобраться, у кого больше шансов попасть в четвертьфинал.

Уэльс – Дания

Начало пути в плей-офф проложит противостояние сборных Уэльса и Дании. Обе команды вышли из своих групп со второго места, но если валлийцы ещё в первых двух турах фактически решили свою дальнейшую судьбу, то датчане отложили вердикт до последнего тура. В первом туре Уэльс буквально «выгрыз» ничью в матче со Швейцарией, проиграв по всем статистическим показателям: например, по ударам швейцарцы доминировали полностью, нанеся их аж 18 против 9 у Уэльса. Во втором туре валлийцы обыграли Турцию со счётом 2:0. Но здесь нельзя не отметить уровень соперника: Турция проиграла все матчи в группе и наряду с Россией, наверное, является главным разочарованием всего турнира.

В заключительной встрече группового этапа Уэльс уступил Италии, но фаворитам в том матче было крайне нелегко. Учитывая, что Италия – команда, которая не пропускает уже 11 матчей подряд, нельзя сказать, что Уэльс тот матч провалил.

Что касается игры сборной Дании, то здесь всё с точностью до наоборот. В первом туре датчане встретились с главным аутсайдером группы – сборной Финляндии, и уступили. Датчане переигрывали финнов по всем показателям, но так и не смогли распечатать их ворота. Конечно, в результат матча вмешался инцидент, случившийся с Кристианом Эриксеном. Возможно, он морально задавил команду Каспера Хьюлманда, а также повлиял на тактическую составляющую матча. На следующие встречи датчане вышли с куда более грамотной игрой в арсенале.

Во втором матче датчане уступили лидеру мирового рейтинга – Бельгии, смотрясь при этом не хуже, а то и лучше именитого соперника. В последнем же туре Дания фактически в одну калитку разгромила сборную России, обеспечив себе тем самым выход в 1/8. Исходя из результатов матчей и составов обеих команд, можно сделать вывод, что в этом матче фаворитом будет всё-таки сборная Дании. Можно отдать предпочтение банде Хьюлманда с вероятностью 60%.

Италия – Австрия

Кажется, на этом матче долго останавливаться не придётся. Италия – команда, которая показывает самую впечатляющую игру на этом евро, по мнению многих экспертов. «Скуадра адзурра» выиграла все три групповых матча с общим счётом 7:0. В хорошем смысле удивляет и то, как итальянцы защищаются, и то, как они переходят из обороны в атаку. Да, можно говорить о том, что подопечные Роберто Манчини ещё не встречались на этом Евро с соперниками топ-класса, но будем честны, показатели всё равно впечатляют. К тому же Австрию тоже тяжело назвать соперником мирового уровня: в первом туре австрийцы обыграли «мёртвую» Северную Македонию, испытывая определённые проблемы во время матча, во второй встрече ожидаемо уступили Нидерландам, а в последнем туре с минимальным счётом обыграли Украину.

Стоит сказать, что матч с украинцами стал лучшим для сборной Австрии на этом турнире: они доминировали в матче двух равных соперников. В составе австрийцев есть немало добротных игроков, но всё же вряд ли их хватит для того, чтобы дать бой команде Роберто Манчини.

Нидерланды – Чехия

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Поначалу может показаться, что в этой паре всё заранее известно, но это далеко не так. Нидерланды – топ-сборная, которая доказала свою состоятельность на этом турнире: три победы в трёх матчах. Чехи же, несмотря на то, что заняли третье место в группе, местами показывали футбол, присущий командам высшего класса. Сборная Чехии разбила крепкую Шотландию, сыграла вничью с более звёздной Хорватией и лишь с минимальным счётом уступила сборной Англии – безоговорочному фавориту группы. Эта команда здорово действует вторым номером, выбегая в контратаки. К тому же в потрясающей форме находится чешский лидер – нападающий Патрик Шик. Да, Нидерланды – фаворит в предстоящей встрече, но всё же сборная Чехии вполне способна дать бой. Поэтому не стоит ожидать, что голландцы с лёгкостью шагнут в 1/4.

Бельгия – Португалия

А вот этот матч точно можно назвать одним из самых интересных на этой стадии. Бельгия решила вопросы с выходом из группы в первых двух встречах. Команда Роберто Мартинеса вообще выиграла все три матча из трёх, испытав определённые трудности лишь в матче с Данией, и ожидаемо заняла первое место в группе. В потрясающей форме находятся лидеры Лукаку и Де Брёйне, к тому же Азар, кажется, тоже набирает кондиции. Мотивация Бельгии очень велика: команда находится на первом месте в мировом рейтинге и ждёт дня, когда она наконец-то сможет взять значимый трофей.

Что касается Португалии, то действующие чемпионы Европы провели групповой этап неоднозначно: команда забила 7 голов в трёх матчах, атака показывает себя неплохо, но при этом у команды проблемы в игре в обороне. Пропустили португальцы почти столько же, сколько и забили – 6. Все предматчевые расклады говорят нам в пользу Бельгии, но ни в коем случае нельзя списывать Португалию со счетов. У португальцев очень опытный тренер, и наверняка Фернанду Сантуш попытается исправить ошибки в обороне и подготовить команду к предстоящей встрече. Поэтому выделить явного фаворита в этой паре невозможно.

Хорватия – Испания

За три года после чемпионата мира в России сборная Хорватии значительно преобразилась, причём не в лучшую сторону. Не молодеет лидер Лука Модрич, в команде нет такого форварда, каким был Марио Манджукич – всё это сказывается на игре «клетчатых». Несмотря на это, хорваты – очень крепкая команда, способная дать бой любому гранду, поскольку в её составе есть множество игроков европейского уровня. Не зря они смогли занять второе место в группе. Испанцы же пока не блещут на этом Евро. Можно сказать, что истинную мощь испанцы продемонстрировали лишь в последней встрече.

Пока команде Луиса Энрике не хватает решительности и хладнокровия, но, возможно, результат последнего матча придаст «красной фурии» уверенности. Испанцы, конечно, превосходят хорватов по составу, более того, команда у Испании довольно молодая, и футболисты, безусловно, хотят повторить успех «предков» 2008 и 2012 годов. Можно с уверенностью сказать, что матч будет тяжёлым, но предпочтение всё же отдаётся испанцам.

Франция – Швейцария

Матч между Францией и Швейцарией –то противостояние, где есть явный фаворит. Всё предельно просто, французы – действующие чемпионы мира и главные фавориты этого Евро. Банда Дидье Дешама хочет расплатиться за осечку в финале домашнего Евро пятилетней давности. «Трёхцветные» выиграли «группу смерти» и явно не собираются останавливаться на 1/8. Швейцария – крепкая команда, но победить на групповом этапе она смогла лишь Турцию, которую побеждали все.

Швейцарские лидеры пока не могут показать себя во всей красе, а французское нападение представляет собой грозную силу. Исходя из всех предматчевых раскладов, можно смело назвать Францию явным фаворитом.

Англия – Германия

Эта встреча представляет максимальный интерес со стороны зрителей. Настоящая классика футбола, историческое противостояние. Стоит отметить, что команды подходят к этому матчу в неоднозначной форме. Англичане выиграли свою группу, не пропустив ни одного мяча, но при этом команда Гарета Саутгейта имеет явные проблемы с атакой: в трёх матчах они забили лишь два гола. У Германии всё наоборот: команда не справляется при игре в защите.

Подопечные Йоахима Лёва пропустили в каждом матче группового этапа, даже скромная Венгрия смогла «отгрузить» немцам двушку и чуть не выбила бундестим с турнира. Сильная атака против сильной обороны или слабая защита против слабой атаки – как бы то ни было, Англия – это Англия, а Германия – это Германия, поэтому матч будет интереснейшим. Скажем так, фаворита в предстоящей встрече двух грандов нет.

Швеция – Украина

Закроется стадия 1/8 финала вывеской «Швеция – Украина». Обе команды показывают достаточно яркий футбол. Швеция продемонстрировала неплохую игру в обороне против сборной Испании, не пропустив ни одного гола. С атакой у шведов тоже полный порядок: в хорошей форме находится Эмиль Форсберг, создающий команде моменты, феерит на этом Евро Александр Исаак.

Украина на этом чемпионате может стать тёмной лошадкой: в её составе много высококачественных игроков, таких как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, а также у украинцев достаточно неплохо поставлена игра. Из группы Украина вышла со скрипом, проиграв последний матч австрийцам. Тот матч стал самым худшим для украинцев на этом Евро. Наверняка Андрей Шевченко разберёт с командой ошибки прошлой встречи, и в матче против шведов мы увидим совсем другую команду. Соперники весьма ровные, поэтому фаворита не выделяем и ждём интересный матч.

Николай Алексеев