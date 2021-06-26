Кто станет лучшим бомбардиром Евро: Претенденты и шансы

В субботу на Евро начинается плей-офф, и многим хочется поиграть в прогнозистов. Интересно же сравнить, как прогнозы будут коррелироваться с реальностью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается предсказать, кто станет лучшим бомбардиром турнира.

Накануне чемпионата Европы было много рассуждений, кто станет лучшим бомбардиром турнира. Футбол в последние годы становится всё больше атакующим, и даже итальянцы уже давно забыли про катеначчо. Сейчас довольно много интересных и разных нападающих, а уж Евро – отличная площадка для их конкуренции. Тем не менее, если говорить про статус лучшего бомбардира, то должно сойтись несколько факторов. Мало того что сам футболист должен быть топовым, ему ещё нужна команда, которая сможет помогать ему и зайдёт далеко. Накануне Евро роль лучшего снайпера чаще всего предсказывали бельгийцу Ромелу Лукаку, англичанину Гарри Кейну и французу Кариму Бензема. Казалось, именно они будут забивать, а их сборные далеко пройдут.

Групповой этап отчасти подтвердил прогнозы. Все три команды вышли с первых мест, так что в перспективах сборных люди не ошибались. А вот с персоналиями всё сложнее. Лукаку пока оправдывает ожидания, забив 3 гола на первом этапе. Бензема не так ярок – всего 2 гола. Кейн же выглядит главным разочарованием среди нападающих.

Зато неожиданно лучшим бомбардиром сейчас является Криштиану Роналду. Никто не сомневается в его умениях, просто от него едва ли ждали такой прыти – 5 голов на групповом этапе. Справедливости ради, нужно сказать, что больше половины он забил с точки (и как тут не вспомнить язвительную кличку португальца!). Пожалуй, Роналду будет сложно удержаться на первой строчке. В 1/8 португальцев ждут бельгийцы, а в случае успеха дальше будут итальянцы и французы. С трудом верится, что португальцы смогут в этот раз зайти далеко, уж слишком они неубедительно выглядели на групповой стадии. Да и вряд ли португальцы будут получать так много возможностей бить пенальти.

Лукаку же как раз выглядит тем, кто может на нынешнем Евро догнать и перегнать Роналду. У бельгийца 3 гола, он главная ударная сила своей сборной. Бельгия же в свою очередь выглядит хоть и не так ярко, то очень уверенно. Есть ощущение, что подопечные Мартинеса могут зайти далеко, а в этом случае без голов Лукаку просто не обойтись.

Кейн лучшим бомбардиром, конечно, не станет, уж слишком далеко отстал англичанин от Роналду. Сложновато будет и Бензема. Французы также играют не слишком ярко, при этом у них нет такой заточенности на нападающего, как у тех же бельгийцев. В этой ситуации Бензема легко может стать не завершителем атак, а ассистентом, но это другая история.

Стоит обратиться к статистике. Кроме Лукаку, по 3 гола забили Вейналдум, Левандовски, Шик и Форсберг. Из этого квартета никто точно не догонит Роналду. Поляк вообще закончил выступления на Евро, для голландца голы не являются главной задачей, а шведы и чехи едва ли далеко зайдут.

Скорее всего, больше шансов догнать Роналду есть у англичанина Стерлинга, итальянца Иммобиле и голландца Депая. У них у всех по два гола, а их сборные имеют шансы далеко пройти. При этом каждый из трёх является важным направлением мяча в атакующих действиях своих сборных. Главное – забивать свои моменты, а не быть Альваро Моратой.

Посмотрим, кто в итоге забьёт больше всех. Это в любом случае ещё одна интересная интрига, за которой мы все будем следить.

Андрей Центров