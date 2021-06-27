Бышовец: «Уэльс был лишён всякого чувства игры»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между сборными Дании и Уэльса.

«Дания в этом матче не удивила, удивил Уэльс. Они играли в таком старом английском стиле с поиском борьбы, жестко, даже грубо, но валлийцы были лишены всякого чувства игры, чтобы где-то сыграть нестандартно. Какие-то попытки засчёт Бэйла и Ремзи были, ещё остался порох в пороховницах. Но поддержать это было очень сложно.

Что касается Дании, то они сумели построить структуру командных действий. Организация их игры раскрывала возможности игроков. В этом видно главное, они вдохновлены на борьбу. Это главный момент, что сборная Дании была настроена именно на эту игру, на то, чтобы переиграть соперника. Они сумели распределить возможности игроков по ходу матча, используя слабости соперника.

Жесткая схема всегда ограничивает игроков. Этим страдала и сборная России, играя только на одного игрока, который пытался выиграть верховую борьбу, но это не приносило никакой пользы», - сказал Бышовец.