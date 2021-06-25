Хёйбьерг: «Очень мало игроков, которые добились того, чего добился Бэйл за последние десять лет»

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о лидере сборной Уэльса Гарете Бэйле.

«Очень мало игроков, которые добились того, чего добился Бэйл за последние десять лет. Он забил более 100 голов за «Реал». Это прекрасный игрок, фантастический парень и лидер. Один из лучших, с кем я играл. Я знаю, как много значит для него Уэльс и национальная сборная», - цитирует Хёйбьерга пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Хёйбьерг и Бэйл в прошлом сезоне выступали за «Тоттенхэм».

Матч между сборными Уэльса и Дании состоится уже завтра, 26 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

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