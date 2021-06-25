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Хёйбьерг: «Очень мало игроков, которые добились того, чего добился Бэйл за последние десять лет»

25 Июня 2021, 22:20,

Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о лидере сборной Уэльса Гарете Бэйле.

«Очень мало игроков, которые добились того, чего добился Бэйл за последние десять лет. Он забил более 100 голов за «Реал». Это прекрасный игрок, фантастический парень и лидер. Один из лучших, с кем я играл. Я знаю, как много значит для него Уэльс и национальная сборная», - цитирует Хёйбьерга пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Хёйбьерг и Бэйл в прошлом сезоне выступали за «Тоттенхэм».

Матч между сборными Уэльса и Дании состоится уже завтра, 26 июня, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гарет Бэйл, Пьер-Эмиль Хейбьерг
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